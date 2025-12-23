Conceden amparo definitivo al exgobernador de Tamaulipas, Eugenio Javier Hernández Flores; no podrá ser extraditado a EU

Ciudad Victoria.- El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal y del Trabajo concedió un amparo definitivo al exgobernador Eugenio Javier Hernández Flores, lo que impide su extradición a Estados Unidos, donde es requerido por una corte federal de Texas.

El fallo corresponde a la revisión del amparo 329/2018, el cual fue planteado en el año 2018 por el juez de control Eucario Adame Pérez, que indicaba que la entrega del exgobernador violaba el artículo 109, fracción II de la Constitución Mexicana.

Dicho razonamiento fue retomado y votado a favor, por mayoría, en el pleno del Primer Tribunal Colegiado.

A favor de cancelar la extradición de Hernández Flores fueron las magistradas Dulce Yanet Vega y Lourdes Guadalupe Ávila.

Quien votó contra la resolución del amparo fue el magistrado Guillermo Cuautle, al afirmar que "es evidente que cualquiera de los gobiernos podrá ser competente para juzgar al inculpado por la conducta ilícita que se le imputa, y por lo tanto, sí procede otorgar la extradición al gobierno del país que haya prevenido en el conocimiento de los hechos, caso, que aquí se actualiza".

Aunque la resolución del Tribunal se realizó a principios del mes de diciembre, fue este martes 23 cuando personal cercano a Eugenio Hernández difundió la información a diferentes medios.

La detención del ex gobernador se registró el 6 de octubre del 2017, en Ciudad Victoria, acusado de los delitos de Peculado y Lavado de Dinero, por personal de la entonces Procuraduría General de Justicia de Tamaulipas.

Después, el gobierno de Estados Unidos solicitó su extradición por los delitos de Asociación delictuosa para cometer lavado de dinero, Operar un negocio de envío de dinero sin licencia y Asociación delictuosa para cometer fraude bancario.

Luego de casi seis años tras las rejas, el 25 de agosto del 2023 salió del penal de Tenango del Valle, en el Estado de México, para continuar en libertad su defensa contra el proceso de extradición.

Eugenio Hernández actualmente es Secretario de Operación Política del Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

