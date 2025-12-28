El auto es uno de los medios de transporte más populares que hay en México. Muchas veces, se convierte en una herramienta de trabajo para las personas y eso les da la oportunidad de deducir ciertos gastos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).

Pero ojo porque, de acuerdo con la Ley del Impuesto sobre la Renta, para que esto sea posible, los gastos deben ser indispensables para la actividad profesional. Hoy en Autopistas te compartimos algunos ejemplos.

El auto tiene que ser necesario para tu actividad profesional si quiere deducir sus gastos. Foto: Archivo EL UNIVERSAL

¿Qué gastos del auto son deducibles?

Además del uso indispensable para la actividad profesional, es importante considerar que, para deducir ciertos gastos del auto, se debe contar con comprobantes fiscales (CFDI) y que el monto de los pagos no exceda los 2 mil pesos.

Otro aspecto a tomar en cuenta es que los pagos se deben hacer únicamente por medios electrónicos, como trasferencias, tarjetas de crédito, débito o cheques.

Si cuentas con todos estos requisitos, entonces presta atención a los gastos para deducir:

Combustible: Si se trata de vehículos de gasolina o diésel, la deducción puede ser de hasta $200 diarios; en el caso de los autos eléctricos o híbridos puede ser de $285 al día. Para ambos, solicita la factura en las estaciones de recarga.

Mantenimiento y servicios: Las deducciones de este apartado son el cambio de aceite, refacciones, cambio de llantas, afinación y balanceo.

Trámites: La tenencia, verificación y el refrendo también se pueden deducir.

Seguro de auto: Cuando el vehículo se utiliza para generar ingresos por la actividad profesional, es posible deducir el pago del seguro. Recuerda que para esto tienes que tener un comprobante electrónico ( CFDI ).

). La compra de un auto puede deducirse como inversión, pero la Ley del Impuesto Sobre la Renta especifica que sólo serán deducibles hasta por un monto de $175 mil pesos; en cuanto a los híbridos y eléctricos, el monto es de $250,000.00.

El seguro de tu auto puede ser deducible bajo ciertas condiciones. Foto: Freepik

¿Cuándo se presenta la Declaración Anual 2025?

A través de su sitio oficial, el SAT informó que del 1 de enero al 31 de marzo de 2026 las personas morales deberán presentar su Declaración Anual correspondiente al año fiscal 2025; mientras que las personas físicas tendrán como fecha límite el 30 de abril de 2026.

Para que vayas revisando las deducciones de tu auto, este organismo ha habilitado un simulador del "Régimen General y Régimen Simplificado de Confianza", disponible en el sitio https://wwwmat.sat.gob.mx/aplicacion/operacion/33759/simulador-del-cuestionario-de-actividades-economicas-y-obligaciones-fiscales

