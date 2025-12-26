En el Estado de México se presenta niveles altos de concentraciones elevadas de PM10 y PM2.5. Debido a esto, se activa la Fase 1 de Contingencia Ambiental Atmosférica, en las Zonas Metropolitanas del Valle de Toluca (ZMVT) y Santiago Tianguistenco (ZMST).

¿Qué autos no circulan mañana 26 de diciembre?

La circulación de vehículos estará restringida en un horario de 5:00 hasta las 22:00 hrs.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2.

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 1, cuyo último dígito numérico 1, 3, 4, 5, 7 y 9

Los vehículos de uso particular con holograma de verificación 0 y 00, engomado azul, terminación de placa 9 y 0.

habrá restricción a la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas LP a tanques estacionarios que no cuenten con válvula de desconexión seca, cuya terminación de matrícula sea non.

Las unidades que no porten holograma de verificación, como los vehículos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, los que tienen pase turístico, placas foráneas o con placas formadas por letras, les aplica la misma restricción que a los vehículos que portan holograma 2.

De igual manera se aplicará la medida a vehículos destinados al servicio de transporte de carga con placa local y federal entre las 06:00 y las 10:00 horas

Los taxis podrán circular de las 5:00 a las 10:00 horas, los días que tengan restricción con la finalidad de apoyar la movilidad de la población.

¿Por qué es importante el programa Hoy No Circula?

Según la Secretaría del Medio Ambiente, el objetivo principal del programa Hoy No Circula es "establecer medidas aplicables a la circulación vehicular de fuentes móviles o vehículos automotores con el objetivo de prevenir, minimizar y controlar la emisión de contaminantes en la Ciudad de México, sin importar el origen de las placas y/o matrícula del vehículo".

¿Quiénes están exentos del Hoy No Circula?

Existen algunas unidades que no están sujetas a estas restricciones. A continuación, se presenta la lista de vehículos exentos:

Vehículos eléctricos e híbridos, además, los que cuenten con matrícula ecológica u holograma tipo exento.

Vehículos de uso particular destinados en circunstancias manifiestas y urgentes, para atender una emergencia médica.

Vehículos de servicios urbanos, destinados a prestar servicios de emergencia, emergencias médicas, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, de vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Vehículos de transporte escolar y de personal, que cumplan con las especificaciones de verificación vehicular vigentes y cuenten con el holograma y autorización correspondiente.

Vehículos destinados a cortejos fúnebres y transporte de servicios funerarios, que cuenten con holograma de verificación vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con el Permiso para exentar el Hoy No Circula por Discapacidad, el Holograma de Discapacidad, o placa para personas con discapacidad según la entidad que corresponda.

Transporte de residuos y materiales peligrosos que cuenten con la autorización correspondiente, excepto vehículos que transporten combustibles (gasolina, diesel y gas L.P.).

Los vehículos identificados con tarjeta de circulación de servicio público de pasajeros y turismo (vagonetas, microbuses y autobuses) con placa federal o local, que cumplan con las disposiciones de verificación vigentes.

Los vehículos que transportan mercancías o productos perecederos en unidades con sistemas de refrigeración, así como las unidades revolvedoras de concreto.

Las motocicletas están exentas de la Fase I.

