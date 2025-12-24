Se acerca el fin de año y uno de los documentos más relevantes de este año fue el tramitar nuestra licencia de conducir permanente en la Ciudad de México, un documento que se reactivó y su plazo para tramitarse volvió a extenderse.

Sin embargo, hay algo que muchas personas no saben y es que la cita de la licencia de conducir permanente no tiene precio.

¿Hasta cuándo se puede tramitar la licencia de conducir permanente?

Cuando la Secretaría de Movilidad (SEMOVI) reactivó la licencia de conducir permanente, después de haber estado suspendida desde 2007, se mencionó que el trámite tendría una vigencia inicial de un año y estaría sujeto a nuevos requisitos como:

Aprobar un examen teórico de seguridad vial , señalización y normas de tránsito

, señalización y normas de tránsito Realizar el pago correspondiente de 1,500 pesos

Sin embargo, la jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, dio el anunció que las personas que aún no han realizado el trámite contarán con un año más para hacerlo.

LEE TAMBIÉN Del top 10 de autos más vendidos en México en 2025 ¿solo 2 se consideran seguros?

El nuevo plazo para tramitar la licencia de conducir permanente en CDMX vence el 31 de diciembre de 2026.

¿Cómo tramitar la cita para la licencia de conducir permanente?

Es importante que sepas que la Secretaría de movilidad (SEMOVI) tiene un portal para que puedas agendar tu cita ya sea que tengas tu licencia tipo A, o sea tu primera vez sacando una licencia de conducir, puedes realizarlo en el Sistema de Citas en Línea de la Semovi en el siguiente enlace: https://app.semovi.cdmx.gob.mx/citas/

Después deberías ingresar por medio de tu cuenta Llave de la CDMX

Presiones del botón “Agendar cita”

Presiona el botón con la opción: “Nunca he tramitado una licencia tipo”.

Licencia Permanente de Conducir: ¿Facilita Trámites pero Pone en Riesgo la Seguridad Vial?

¿Cuesta agendar la licencia de conducir permanente?

Si es tu primera vez tramitando la licencia, te recomendamos descargar la “Guía básica de seguridad vial de la Ciudad de México” ya que deberás pasar el examen teórico obligatorio.

De ahí podrás realizar el pago de la licencia de conducir permanente, el cual tiene un costo de 1500 pesos, y con eso podrás elegir el horario y la sede para poder acudir a tu cita.

Así que si, la cita no tiene un costo, la que tiene costo es la licencia de conducir permanente.

¿Qué hacer si tengo sentencias por problemas de tránsito?

Si cometiste alguna de las infracciones y tu licencia fue cancelada, debes saber que no podrás solicitar una nueva licencia de conducir permanente.

Además, quedarás inhabilitado para manejar vehículos o motocicletas dentro de la Ciudad de México, por lo que es importante conocer y respetar las normas de tránsito para evitar sanciones mayores.

Leer también Darán de baja todas las licencias de conducir permanente a estos conductores

Recibe todos los viernes Hello Weekend, nuestro newsletter con lo último en gastronomía, viajes, tecnología, autos, moda y belleza. Suscríbete aquí: https://www.eluniversal.com.mx/newsletters