Los tres países socios del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) lanzarán mañana 17 de septiembre, la convocatoria del inicio de consulta, previa a la revisión del acuerdo comercial que se realizará en el 2026.

La invitación al los representantes del sector privado de América del Norte, se realizará de manera simultánea en las publicaciones oficiales de los países socios.

En un mensaje emitido por la red social X, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, dijo que trabajaron coordinadamente “con nuestra contraparte en Estados Unidos, USTR, Representante de Comercio de los Estados Unidos, y lo mismo con las autoridades de Canadá para preparar la evaluación que tenemos que hacer, así está establecido en la ley, previo al inicio de la revisión del Tratado de Libre Comercio que tenemos con los Estados Unidos y con Canadá, que tendrá verificativo a partir de enero” de 2026.

Dijo que mañana se publicará la invitación a la consulta para hacer una evaluación del actual Tratado, sobre “cómo nos funcionó”, desde que entró en vigor en julio de 2020 a la fecha, 2025.

Comentó que los interesados podrán enviar sus comentarios vía electrónica y añadió que es “algo muy fácil, muy sencillo, muy abierto, vamos a recibir todo tipo de comentarios por vía digital, ahí ustedes lo van a ver el día de mañana, y la intención es la evaluación, la ponderación de qué avanzó este Tratado y qué revisión le podemos hacer, qué le podemos adicionar para que sea mejor en el futuro”.

Por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum iniciamos , de forma coordinada con USTR de Estados Unidos y las autoridades de Comercio de Canadá, las consultas públicas para la revisión del TMEC. Mañana se publican las bases en el Diario Oficial de la Federación. pic.twitter.com/SkqNYKo7uK — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) September 16, 2025

Hoy también, la Oficina de la Representación Comercial de Estados Unidos dijo que mañana publicará las bases de la consulta por la que se abre la ventanilla para recibir comentarios de todos los sectores productivos que quieran participar consulta sus puntos de vista rumbo a la revisión del T-MEC.

De acuerdo con la publicación estadounidense de hoy, los americanos interesados deberán de emitir sus comentarios respecto a cualquier aspecto de la operación o implementación del T-MEC, así como temas que tengan que ver con el cumplimiento del acuerdo. La Casa Blanca dice que se van a preparar antes de la reunión de revisión que se llevará a cabo el 1 de junio de 2026. Queda claro que para ellos ya es tiempo de avanzar.

