Ginebra.- Un panel de solución de diferencias de la Organización Mundial del Comercio (OMC) falló a favor de China en su reclamación por los créditos fiscales de Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, por lo que solicitó a EU que los retire antes del 1 de octubre.

Según los detalles del caso publicados en la web de la OMC, el panel dio la razón a China en todas sus reclamaciones, al considerar que la medida era incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM).

El panel de la OMC dio la razón a China en todas sus reclamaciones por los créditos fiscales de EU a los autos eléctricos. Foto: Freepik

El panel concluyó además que Estados Unidos "no logró demostrar que dichas medidas fueran necesarias para la protección de la moral pública estadounidense".

