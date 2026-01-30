Más Información

Identifican a célula de "Los Chapitos" como responsable de ataque armado a diputados de MC; legisladores son custodiados en hospital

Poder Judicial ahora pagará 331 mdp para alimentos en 2026

La mañanera de Sheinbaum, 30 de enero, minuto a minuto

Salinas Pliego acuerda pagar al SAT más de 32 mil mdp; adelanta 10 mil 400 millones y liquidará el resto en 18 pagos

Ejército realiza ejercicio antiterrorista en líneas 1 y 5 del Metro de la CDMX; forma parte del plan para el Mundial 2026

Descarrilamiento del Interoceánico: Cerré los ojos y sentí como se volteaba el tren, relata víctima; iba a exceso de velocidad, asegura

Ginebra.- Un panel de solución de diferencias de la (OMC) falló a favor de China en su reclamación por los créditos fiscales de Estados Unidos a la producción de vehículos eléctricos y proyectos de energía renovable, por lo que solicitó a EU que los retire antes del 1 de octubre.

Según los detalles del caso publicados en la web de la OMC, el panel dio la razón a China en todas sus reclamaciones, al considerar que la medida era incompatible con el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT) de 1994, el Acuerdo sobre las Medidas en materia de Inversiones relacionadas con el Comercio (TRIMS) y el Acuerdo sobre Subvenciones y Medidas Compensatorias (SCM).

El panel de la OMC dio la razón a China en todas sus reclamaciones por los créditos fiscales de EU a los autos eléctricos. Foto: Freepik

El panel concluyó además que Estados Unidos "no logró demostrar que dichas medidas fueran necesarias para la protección de la moral pública estadounidense".

