Las recientes tensiones geopolíticas en Irán comenzaron a reflejarse en el mercado energético global. Y lo podemos notar en que sube el precio del petróleo y, con él, el de la gasolina.

Irán es uno de los países más importantes dentro de la industria petrolera. Y ahora con amenazas al suministro, sanciones o riesgos en rutas estratégicas de transporte, genera especulación en los mercados.

De acuerdo con la Administración de Información Energética de Estados Unidos (EIA) los precios del petróleo suelen aumentar cuando existe riesgo de interrupciones en el suministro global, ya que los mercados anticipan posibles restricciones en la oferta.

Gasolina más cara revive el debate sobre los autos eléctricos

Los autos eléctricos aparecen como una alternativa para reducir gastos y entre las beneficios dejar de depender de gasolina. Aunque la electricidad también tiene costos variables, el gasto energético suele ser más estable que el de los combustibles fósiles.

Por eso, cuando la gasolina sube, muchos consumidores comienzan a optar por autos electrificados.

Cómo puede afectar esto a México

Aunque el conflicto ocurre lejos del país, México si resulta afectado por el mercado energético internacional.

Los combustibles también se encarecen en los mercados globales. Y eso termina afectando a economías que dependen del comercio energético.

Actualmente, el precio promedio nacional de la gasolina se mueve alrededor de estos niveles:

Gasolina Magna: cerca de 23.6 pesos por litro

cerca de Gasolina Premium: alrededor de 25.7 pesos por litro

alrededor de Diésel: cerca de 26.9 pesos por litro

Automovilistas dijeron desconocer las recomendaciones de la CAMe. Foto: Rafael García / EL UNIVERSAL

México produce petróleo, pero todavía importa una parte importante de la gasolina que consume, principalmente desde Estados Unidos.

De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía, el país depende en gran medida de combustibles refinados del exterior. Por esa razón, los cambios en el precio internacional del petróleo pueden trasladarse al mercado nacional.

Para evitar aumentos bruscos, el gobierno suele aplicar estímulos fiscales al IEPS, el impuesto que se cobra a los combustibles. Esta medida, administrada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, busca amortiguar el impacto en los consumidores.

Aun así, cuando el petróleo se mantiene caro durante periodos prolongados, el efecto se extiende a otros sectores:

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transporte

logística

distribución de productos

precios de algunos bienes y servicios

Por qué los fabricantes de autos eléctricos siguen de cerca el precio del petróleo

La industria automotriz ha observado este patrón en varias ocasiones.

Cuando el precio de los combustibles fósiles sube, aumenta el interés por vehículos más eficientes o menos dependientes del petróleo.

Esto no significa que la transición sea inmediata. Los autos eléctricos todavía enfrentan algunos obstáculos como:

infraestructura de carga aún limitada en varias regiones

costo de las baterías

pocos modelos realmente accesibles para el público masivo

El factor geopolítico que impulsa la transición energética

La situación actual vuelve a mostrar algo que ya se ha visto en otras crisis energéticas: los conflictos internacionales pueden acelerar cambios en la movilidad.

Cuando el mercado del petróleo se vuelve volátil, gobiernos, empresas y consumidores comienzan a buscar alternativas que reduzcan esa dependencia.

Es por eso que los autos eléctricos siguen ganando terreno dentro del debate sobre el futuro del transporte.

No se trata solo de tecnología o sostenibilidad. También es una cuestión económica en un mundo donde el precio de la energía puede cambiar rápidamente por factores geopolíticos.

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