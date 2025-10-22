Más Información

Cuba extraditará a México al narcotraficante Zhi Dong Zhang, "Brother Wang", señalan fuentes del gobierno cubano

Piden aplazar audiencia de Abigael González “El Cuini” en EU; negocian acuerdo de culpabilidad

Suman 78 personas fallecidas y 23 no localizadas tras lluvias e inundaciones; Sheinbaum destaca inicio de entrega de apoyos

13 denuncian extorsión y firman sentencia de muerte

Vacuna Patria, fracaso de Álvarez-Buylla

Caen 6 integrantes de una célula criminal en Culiacán; abaten a "El Morral", líder del grupo delictivo

Los vehículos de en Estados Unidos incorporarán a partir de 2026 , la inteligencia artificial de Google con la que los pasajeros podrán mantener conversaciones, y que prevé lanzar en 2028 un sistema de conducción autónoma que no requerirá que los conductores miren a la carretera.

La incorporación de Gemini de Google a partir del próximo año será un paso previo a la presentación de un sistema de desarrollado por la propia empresa automovilística, dijo GM.

El fabricante explicó que entre los usos de Gemini estarán desde explicar características del vehículo hasta detectar de forma preventiva problemas de mantenimiento o la identificación de restaurantes en la ruta.

GM destacó que su actual sistema de ayuda a la conducción Super Cruise ha acumulado ya más de 700 millones de millas. Foto: iStock
El sistema de conducción autónoma, que no requerirá que el conductor mantenga los ojos en la carretera, será lanzado inicialmente en el todocaminos SUV eléctrico Cadillac Escalade IQ en 2028.

GM destacó que su actual sistema de ayuda a la conducción Super Cruise ha acumulado ya más de 700 millones de millas (1.125 millones de kilómetros) "sin ningún accidente atribuido al sistema".

Además, el fabricante anunció que en 2028 tendrá un nuevo sistema de computación para el diseño y actualización de vehículos así como la incorporación de unidades de robótica avanzadas.

