El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) ajustó a la baja su pronóstico para el crecimiento de la economía y subió para la inflación esperada para este año.

Según la encuesta de expectativas del Comité Nacional de Estudios Económicos, el consenso de 45 analistas participantes recortó de 1.4% que tenían en abril a 1.2% su estimado para el producto interno bruto (PIB) para el 2026.

Pero el pronóstico más pesimista consideró que solamente podría darse un avance de 0.40%, mientras que el más optimista le da posibilidades de 1.90%.

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Mientras que para 2027 no se modificó el 1.80% esperado en la encuesta previa.

En consecuencia, la creación de empleos proyectada para este 2026 se reduce de 286 mil a 270 mil puestos afiliados al IMSS; para el siguiente año de 341 mil a 330 mil.

Respecto a las expectativas inflacionarias, el consenso subió a 4.3% desde el 4.2% de la consulta anterior para el presente año.

Ahí el 48% de los participantes incrementaron su estimación del mes pasado; la inflación más alta la ubicaron en 5.1% 3.8% mientras que la más baja fue de 3.8%.

De igual manera para el 2027 el consenso elevó su expectativa de 3.80% a 3.90% para la inflación general.

Tampoco hicieron cambios para el balance público tradicional, ya que en la encuesta esta importante variable del desempeño de las finanzas públicas se ubica nuevamente con un déficit fiscal de 4% del PIB al igual que para el 2027 quedó igual en 3.90%.

Para la tasa de política monetaria, los integrantes de la encuesta decidieron no revisaron su proyección para la referencia del Banco de México para el cierre del año al mantener el 6.50%, mismo nivel considerado para el 2027.

Se anticipan menos presiones para la moneda mexicana al reducir la cotización para el tipo de cambio para el cierre del año.

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El consenso espera una paridad de 18.20 unidades por dólar frente a los 18.34 que tenían en abril, con el pronóstico más bajo en 17 pesos y el más alto en 19 unidades pesos frente al billete verde.

Bajó de 19.10 a 18.80 pesos por dólar la paridad cambiaria que estiman para el 2027.

Finalmente para la cuenta corriente de la balanza de pagos, el consenso nuevamente consideró un saldo negativo de 0.8% en relación al PIB, con un nivel máximo para dicho déficit de 0.40% y mínimo de 1.5% respecto del tamaño de la economía.

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