La falta de promoción de los destinos mexicanos, de su capacidad de realizar eventos de reuniones masivos, así como de los atributos positivos del país, es lo que más impacta al turismo en México, de acuerdo con, Luis Díaz, presidente del Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones (Comir).

En reunión con medios, el ejecutivo señaló que el sector turístico de reuniones está creciendo por encima de la economía, pero que no es una situación con la que los principales actores del negocio deben de conformarse.

“Estamos afinando el Buró de Reuniones en donde vamos a poder crear sinergia entre el sector público y el privado para poder atraer eventos para poder competir por los mejores eventos a nivel mundial y traer a viajeros que más derrama económica dejan per cápita.

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“Ahora mismo estamos en la etapa de ajustes legales, en donde se define cómo se va a financiar el Buró. Es especialmente necesario considerar que se necesitan recursos públicos y privados para poder participar en las ferias internacionales e ir unidos como país, con un pabellón unido, con estrategias que apunten a los más grandes eventos”, señaló Díaz.

La problemática consiste en que luego de la desaparición del Consejo de Promoción Turística de México en 2019, el principal ente encargado de la promoción del país para atracción de turistas dejó de actuar y los empresarios se han visto desde entonces en la necesidad de atraer a sus viajeros mediante la mercadotecnia tradicional.

El ejecutivo explicó que ahora hace falta coordinar esfuerzos para promover al país y así obtener mejores resultados en comparación a que si los empresarios o los destinos van solos a eventos en donde se exhiben los atractivos culturales, gastronómicos, de playa, históricos, de negocios y otros, de México.

Empresarios consideran que la falta de campañas y coordinación afecta más que las alertas por violencia.

Resulta el Producto Interno Bruto del turismo de reuniones creció 1.84% en 2025, un aumento de más del doble de la economía nacional, pero se quedó lejos de las perspectivas que se tenían a inicios de dicho año.

“Otro de los factores que afectan innegablemente es la inseguridad. Sí vemos afectación definitivamente, pero no es realmente algo que esté frenando al país como es la falta de promoción. Nosotros debemos sacar provecho de las situaciones internacionales para traer más viajeros, pero si no lo hacemos se van a ir a Europa.

“En el caso de la violencia, por ejemplo, cuando sucedieron los hechos en Jalisco cuando fue la captura de "El Mencho", la afectación fue inmediata pero después la situación se normalizó. Lo que sí es necesario, vuelvo a insistir, es la promoción para compensar estas noticias malas con algo real y explicar que son situaciones locales, puntuales que no están sucediendo en todo el país o desvirtuar las alertas de viaje que imponen los países como Estados Unidos ante estos sucesos”, añadió.

Díaz señaló que los empresarios del negocio y funcionarios de diferentes destinos buscarán reafirmar la postura del sector en el Consejo Nacional de la Industria de Reuniones (CNIR) que se llevará a cabo en Querétaro del 9 al 12 de septiembre próximo.

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Para el ejecutivo se debe destacar que el viajero de negocios o el viajero de reuniones deja una derrama económica tres veces superior a la del viajero de placer, que solo visita México por recreación, debido a que el primero, además del consumo, realiza visitas, invierte en experiencias y busca conocer la gastronomía, la cultura y la historia de los destinos que visita.

En ese sentido, destacó que los eventos que más han estado creciendo en el sector de reuniones y negocios son los de Inteligencia Artificial y la farmacéutica, principalmente.

En México en 2024, últimos datos disponibles, se realizaron 366 mil eventos de reuniones, cifras que ya superan lo reportado antes de la pandemia y que apuntan a que México tiene la capacidad de ser potencia en este sector y estas actividades económicas, que además de todo, dejan bienestar a la población, sentenció el ejecutivo.

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