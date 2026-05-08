El complejo hotelero RIU Jalisco formalizó su cambio de nombre a Riu Flamingo Nuevo Nayarit. Esta modificación, realizada en coordinación con la cadena internacional, tiene como objetivo consolidar la identidad territorial nayarita y eliminar la dependencia nominal de otras entidades.

La transición de marca fue validada por el gobernador Miguel Ángel Navarro Quintero y directivos de la cadena hotelera.

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El ajuste constituye un acto de justicia en cuanto al territorio y autonomía de la marca, pues anteriormente, la propiedad llevaba el nombre de la entidad colindante, Jalisco, minimizando el impacto de Nayarit en los mercados internacionales.

El complejo hotelero anteriormente conocido como RIU Jalisco formalizó su cambio de nombre a Riu Flamingo Nuevo Nayarit. | Foto: Especial.

De esta manera, se destacó, se trata de un movimiento estratégico que marca un hito en la proyección internacional del estado, el gobierno de Nayarit y la cadena RIU Hotels & Resorts.

El acto contó con la participación de Ion Vilcu, Director de Miembros Afiliados de ONU Turismo; así, la identidad geográfica se alinea con los estándares globales.

Por su parte, Daniele Camponovo, director de Operaciones de RIU Hotels para el Pacífico, reafirmó su confianza en la conectividad de la zona.

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JACL/cr