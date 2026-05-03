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Las 11 personas que murieron el pasado viernes tras la volcadura de un autobús en el municipio de , Nayarit, ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares en Tlaquepaque y Guadalajara, de donde eran originarias.

El gobierno de Tlaquepaque informó que se les brindó ayuda funeraria a los familiares de:

  • Yolanda Flores Escamilla
  • Rosa María Flores Escamilla
  • Paola Alejandra Nuñez Flores
  • Dulce María Núñez Flores
  • Renata Livier Rodríguez Núñez
  • Margarita Gutiérrez Villegas
  • Mariana Rodríguez Gutiérrez
  • Alejandro Lozano Morales
  • Mario Reyna Chávez
  • Martha Gutérrez Villegas

La identidad de la última persona fallecida a causa del percance no ha sido revelada pero al igual que el resto, su cuerpo llegó la madrugada de este domingo a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tlaquepaque, donde fue entregado a su familia.

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El percance ocurrió la mañana del viernes, cuando el autobús de la empresa “Transportatión” salió de camino a la altura del kilómetro 7+500, en la localidad de Pie de la Cuesta, sin que hasta ahora se hayan revelado las causas.

En el lugar y 36 resultaron con heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales, sin embargo, en el camino fallecieron otras cinco personas, dejando como saldo final 11 muertos y 31 heridos.

Por su parte, el gobierno de Nayarit informó que de los 31 lesionados, 15 ya fueron trasladados del IMSS de Amatlán de Cañas a Guadalajara:

  1. María de Jesús Navarro Herrera, 42 años
  2. Andrés Rodríguez Gutiérrez, 39 años
  3. Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años
  4. Saúl Ríos Estrada, 23 años
  5. Diego Armando Gallegos Rodríguez, 23 años
  6. Camila Giseel Alcalá Reyes, 13 años
  7. María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 32 años
  8. María Guadalupe Gallegos Rodríguez, 32 años
  9. Alexandra Guadalupe Millán Gallegos, 16 años
  10. María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, 47 años
  11. Iker Rolando Rodríguez Navarro, 8 años
  12. Juan Pablo Rodríguez Núñez, 10 años
  13. Rodrigo Rodríguez Núñez, 9 años
  14. Jesús Villa Quiroz, 43 años
  15. Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, de 38 años

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En el IMSS Ixtlán del Río, Nayarit, permanecen:

  1. Juan Manuel Milán García, de 30 años
  2. Regina Dannae Milán Rodríguez, de 12 años
  3. Kimberly Romina Milán Rodríguez, de 12 años

En tanto, en el se encuentra Ruth Selene Ocegueda Mejía, de 45 años, pues Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda, de 12 años ya fue dado de alta.

Además se informó que Cinthia Guadalupe Rosas Murillo, Alberto Jaciel Villa, Citlall Monserrat, Derek Uriel Hernández, Jonathan Uriel Hernández Corona y Valeria Núñez Flores, fueron trasladados al IMSS de Tala, Jalisco, mientras que Luz Elena Ceja Mendoza y Miguel Ángel Gallegos Rodríguez son atendidos en un hospital del municipio de Magdalena, Jalisco, y hay tres personas (Rosa Isela Núñez Flores, de 28 años; Dana Sofía Núñez, de 4 años; y Sidney Milandros Rodríguez, de 7 años) de las que no se tiene información sobre dónde son atendidas.

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