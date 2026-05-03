Las 11 personas que murieron el pasado viernes tras la volcadura de un autobús en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, ya fueron identificadas y entregadas a sus familiares en Tlaquepaque y Guadalajara, de donde eran originarias.

El gobierno de Tlaquepaque informó que se les brindó ayuda funeraria a los familiares de:

Yolanda Flores Escamilla

Rosa María Flores Escamilla

Paola Alejandra Nuñez Flores

Dulce María Núñez Flores

Renata Livier Rodríguez Núñez

Margarita Gutiérrez Villegas

Mariana Rodríguez Gutiérrez

Alejandro Lozano Morales

Mario Reyna Chávez

Martha Gutérrez Villegas

La identidad de la última persona fallecida a causa del percance no ha sido revelada pero al igual que el resto, su cuerpo llegó la madrugada de este domingo a las instalaciones del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses en Tlaquepaque, donde fue entregado a su familia.

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El percance ocurrió la mañana del viernes, cuando el autobús de la empresa “Transportatión” salió de camino a la altura del kilómetro 7+500, en la localidad de Pie de la Cuesta, sin que hasta ahora se hayan revelado las causas.

En el lugar murieron 6 personas y 36 resultaron con heridas, por lo que fueron trasladadas a distintos hospitales, sin embargo, en el camino fallecieron otras cinco personas, dejando como saldo final 11 muertos y 31 heridos.

Por su parte, el gobierno de Nayarit informó que de los 31 lesionados, 15 ya fueron trasladados del IMSS de Amatlán de Cañas a Guadalajara:

María de Jesús Navarro Herrera, 42 años Andrés Rodríguez Gutiérrez, 39 años Jairo Jesús Rodríguez Navarro, 8 años Saúl Ríos Estrada, 23 años Diego Armando Gallegos Rodríguez, 23 años Camila Giseel Alcalá Reyes, 13 años María Guadalupe Reyes Gutiérrez, 32 años María Guadalupe Gallegos Rodríguez, 32 años Alexandra Guadalupe Millán Gallegos, 16 años María Guadalupe Rodríguez Gutiérrez, 47 años Iker Rolando Rodríguez Navarro, 8 años Juan Pablo Rodríguez Núñez, 10 años Rodrigo Rodríguez Núñez, 9 años Jesús Villa Quiroz, 43 años Rodrigo Rodríguez Gutiérrez, de 38 años

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En el IMSS Ixtlán del Río, Nayarit, permanecen:

Juan Manuel Milán García, de 30 años Regina Dannae Milán Rodríguez, de 12 años Kimberly Romina Milán Rodríguez, de 12 años

En tanto, en el ISSSTE de Tepic se encuentra Ruth Selene Ocegueda Mejía, de 45 años, pues Alejandro Abisai Cuevas Ocegueda, de 12 años ya fue dado de alta.

Además se informó que Cinthia Guadalupe Rosas Murillo, Alberto Jaciel Villa, Citlall Monserrat, Derek Uriel Hernández, Jonathan Uriel Hernández Corona y Valeria Núñez Flores, fueron trasladados al IMSS de Tala, Jalisco, mientras que Luz Elena Ceja Mendoza y Miguel Ángel Gallegos Rodríguez son atendidos en un hospital del municipio de Magdalena, Jalisco, y hay tres personas (Rosa Isela Núñez Flores, de 28 años; Dana Sofía Núñez, de 4 años; y Sidney Milandros Rodríguez, de 7 años) de las que no se tiene información sobre dónde son atendidas.

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