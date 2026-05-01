Un autobús de turismo volcó en el municipio de Amatlán de Cañas, Nayarit, provocando la muerte de al menos 11 personas y dejando heridas a otras 31; según la información brindada por las autoridades estatales, el vehículo procedía de Jalisco, por lo que se ha establecido comunicación con el gobierno de esa entidad para coordinar la ayuda a las víctimas.

El percance se registró este viernes en la carretera que va de Amatlán de Cañas a San Marcos, a la altura del kilómetro 7+500, en la localidad de Pie de la Cuesta, donde la unidad de la línea “Transportation” se salió del camino y hasta ahora se desconocen los motivos.

Tras recibir los reportes en el número de emergencias, las autoridades locales desplegaron un operativo que involucró a los Bomberos de Nayarit, la Policía Estatal, Protección Civil municipal, la Unidad de Drones (Cóndor) y personal de la Fiscalía General del Estado para auxiliar a las personas afectadas.

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Por su parte, la Secretaría de Movilidad realizó el cierre de la carretera en ambos sentidos para que los equipos de rescate trabajaron asegurando el área mientras la Unidad de Drones efectuaba vuelos de reconocimiento y evaluación para apoyar la operación en tierra.

Personal de Servicios Periciales ya investiga las posibles causas del percance y personal del Servicio Médico Forense se hizo cargo de los cuerpos.

Las autoridades indicaron que seis personas fallecieron en el lugar del accidente y cinco más mientras eran trasladadas a diferentes hospitales; además se ha dado a conocer una lista preliminar de 16 personas lesionadas que han sido identificadas: Dereck Uriel Hernández (dos años); Valeria Núñez Flores (22 años); Jonathan Uriel Hernández Corona (28 años); Diego Armando Gallegos (23 años); María de Jesús Navarro Herrera (42 años); Andrés Rodríguez Gutiérrez (39 años); Jairo Jesús Rodríguez Navarro (ocho años); Luz Elena Mendoza (25 años); Paola Núñez Flores; Juan Milán García; María Guadalupe Reyes Gutiérrez (35 años); Camila Jiseel Alcalá Reyes (13 años); Alejandro Ibisai Cuevas Osegueda (12 años); Ruth Selene Osegueda Mejía (45 años); y Rodrigo Rodríguez Gutiérrez (38 años).

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JACL/cr