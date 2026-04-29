Padres de familia de las escuelas colindantes con la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, acusaron que han pasado 42 días, y Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Secretaría de Educación Pública (SEP) han incumplido con la instrucción presidencial de reubicar integralmente los dos planteles educativos.

Tras manifestarse una vez más, ahora con pancartas en mano, los inconformes señalaron que, a pesar de dos incendios, una nube tóxica y una fuga de gas en la refinería, aún no hay respuesta concreta de cuándo y a dónde se reubicarán.

“A más de un mes de que la presidenta Claudia Sheinbaum girara instrucciones públicamente para la reubicación de las escuelas que colindan con la refinería de Dos Bocas, madres y padres de familia seguimos sin recibir respuesta. Exigimos a Petróleos Mexicanos (Pemex) y a la Secretaría de Educación Pública (SEP) atención inmediata, dada la evidente situación de riesgo que enfrentan las niñas y niños, el personal docente y la comunidad escolar”, señalaron.

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Denunciaron que este miércoles, se cumplieron 42 días sin que ellos conozcan avances concretos para la reubicación de los planteles del jardín de niños “Agustín Melgar” y de la primaria “Abías Domínguez Alejandro”, colindantes con la refinería, acusaron que no existen planes públicos, mesas de trabajo activas, ni información clara que indique que el proceso esté en marcha.

Debido a esta situación, madres y padres de familia presentamos el día de hoy un “contador de días sin reubicación”, no sólo como recordatorio público del tiempo que ha transcurrido sin acciones desde que se diera la orden, sino también como una herramienta para ayudarle a la presidenta Claudia Sheinbaum a contar los días que tarda Pemex en cumplir sus instrucciones”, apuntaron.

Los padres de familia llevan más de medio año tocando las puertas del Gobierno Federal con oficios y desde hace casi 3 meses alzaron la voz públicamente y han realizado marchas pacíficamente por sus hijas e hijos, y desde hace más de 40 días existe una instrucción presidencial clara de una reubicación, sin embargo, siguen esperando definiciones claras.

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“Hace un mes propusimos horarios y lugares para comenzar mesas de trabajo, a lo que nos han respondido con evasivas. Hace 15 días, Pemex nos dijo que la semana del 20 de abril nos compartirían el plan de reubicación de las escuelas. Nadie se acercó ni se comunicó con nosotras”, mencionaron.

Refirieron que durante el último mes han ocurrido cuatro incidentes alarmantes vinculados con la refinería Dos Bocas: El desbordamiento de aguas aceitosas que provocó un incendio en la refinería en el que murieron cinco personas y la contaminación del Río Seco; la evacuación de niños y niñas de las escuelas debido a una nube tóxica; una fuga de gas en las instalaciones de la refinería; y un incendio en las inmediaciones de la planta coquizadora.

“Es claro y evidente que nuestras hijas e hijos, así como la comunidad escolar, no solo enfrentan afectaciones a su salud y calidad de vida, sino que corren un riesgo real de accidentes que pueden resultar en una tragedia irreparable”, señalaron los padres inconformes.

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JACL/cr