Villahermosa.— Marylim Azeneth sólo tiene 10 años y es la Mini Flor 2025. A su corta edad tiene claras sus metas: ser modelo y abogada, porque quiere defender los derechos de los ciudadanos y que se haga justicia en el país. La pequeña dice estar lista para ser la próxima Flor Tabasco y, por qué no, Miss Universo.

Marylim estudia quinto grado de primaria en el Colegio Cumbres de Villahermosa, con un promedio de 9.4. Dice estar orgullosa de sus padres, quienes la impulsan y la apoyan en todo momento: “Mi familia es muy pequeña, pero es muy bonita, aunque no sea tan grande, es muy bonita y me tratan muy bien y me consienten. Me apoyan siempre”.

Marylim dice estar orgullosa de sus padres, quienes la impulsan y la apoyan. Foto: Luma López

Ella es la quinta Mini Flor de un concurso que realiza la Europlaza, en la capital del estado, donde 17 niñas representan a cada uno de los municipios de Tabasco, cuyo objetivo es resaltar el carisma, inteligencia y belleza de todas.

Además, busca cultivar en ellas la importancia de promover la cultura y tradición, tal como se hace en la elección de la Flor Tabasco, el certamen más importante que se realiza cada año desde 1953 en esta entidad, y del cual han salido modelos, senadoras de la República, como Mónica Fernández Balboa, hoy funcionaria federal, y desde luego la más icónica, Fátima Bosch Fernández, la actual Miss Universo 2026, quien también inició desde pequeña ganando todo tipo de concursos infantiles.

De entre 17 niñas, Marylim fue electa el año pasado la Mini Flor Europlaza 2025, quien se hizo viral en redes sociales debido a su discurso y su forma de expresarse, logrando darle mayor visibilidad a este certamen infantil.

“Bueno, me preparé muy bien, yo digo que muy, muy arduo, porque después de los ensayos con la maestra Zulueta [especialista en pasarela] y después de los ensayos de discurso con mi maestro Gustavo Payro, seguí estudiando en mi casa porque yo decía que me faltaba algo más, y lo seguía practicando hasta el cansancio, hasta que lo logré”, dice a EL UNIVERSAL.

Nunca había participado en un evento de este tipo, pero le encantó y quedó enamorada de las pasarelas. “Este es mi primer evento. Además de que también como hobby practico ballet, acrodanza, tomo clases de piano, de inglés y a veces le tomo un pequeño tiempo a la lectura”, menciona.

Además de llegar a ser licenciada en Derecho, la pequeña de ojos verdes y cabello pelirrojo quiere ser, en 10 años, la Flor Tabasco, y aun cuando sus padres son originarios de Macuspana, ella ha decidido que quiere representar al municipio de Centro, donde nació.

A quienes todavía cuestionan los concursos de belleza, les recuerda que no son fáciles y que también requieren de un esfuerzo.

“Bueno, les diría que los concursos de belleza no son fáciles, pero también son bonitos. Tienen su lado malo porque las embajadoras se desvelan, pero también tienen su lado bueno porque vives todas las tradiciones de Tabasco. Puedes convivir con la gente que te va a ver y también puedes sentir que te apoya la gente”, afirma Marylim.

Al preguntarle sobre Fátima Bosch, comenta que es un ejemplo y un gran orgullo para el estado.

“Yo pienso que Fátima Bosch es un gran orgullo para Tabasco, al igual que es un gran ejemplo para las niñas, porque desde un lugar tan pequeño como es Tabasco llegó a ser tan grande como el universo, además de que enfrentó cada mal comentario que le decían, cada obstáculo que se le atravesaba, además de que siempre siguió adelante y nunca se echó para atrás”, destaca.

Fátima Bosch, actual Miss Universo 2026, inició desde pequeña en concursos de belleza infantiles. Foto: Especial

La Mini Flor 2025 está lista para enfrentar las críticas. “Sí, yo creo que las críticas también pueden ser un poco constructivas, por ejemplo, cuando nos regaña la maestra Zulueta. Algunas toman los regaños como malos, pero yo los tomo como críticas constructivas porque aprendo, aprendo de esos regaños”.

Marylim no descuida sus estudios, ya que su promedio es de 9.4 y así quiere seguir para lograr sus dos sueños: ser modelo y licenciada en Derecho.

Dice que sus padres la apoyan, pero siempre le piden que se esfuerce en sus estudios.

“Sí, me apoyan mucho, aunque me dicen que no descuide mis estudios. Porque pues, aunque yo esté concursando en estos concursos de belleza, tampoco tengo que descuidar mi estudio para tener un buen promedio”.

Mensaje para la presidenta

Marylim dice que si tuviera a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo enfrente le diría que cuide a los ciudadanos para que no haya rateros, delincuencia y que a todos los ciudadanos les dé las cosas necesarias para sobrevivir.

“Por ejemplo, un techo en donde vivir, un plato que comer, ropa que portar y, además, que proteja a todos los ciudadanos para que no les pase nada”, comenta la pequeña.

A los niños les dice que luchen por sus sueños.

“Les diría que vivan su niñez. Que crean en ellos y que no les hagan caso a los comentarios malos, y que también disfruten lo que les dan sus papás, lo que les da Dios, lo que les da la vida, que agradezcan a Dios que les dio la vida; además de que valoren que tienen un techo donde vivir, un plato que comer y vestido que portar, y amigos con quienes jugar y reír”.

A los padres, la Mini Flor les pide que siempre apoyen el sueño de sus hijos, que nunca los dejen solos. “Bueno, les diría que no les quiten el derecho a sus hijos de ser lo que quieran ser, como dice Barbie, además de que los apoyen, porque los niños cuando dicen que tienen un sueño, si les dicen que no o que no pueden, se les quita el ánimo”, apunta la pequeña con una sonrisa.

Este sábado, se llevó a cabo la imposición de bandas a las 17 niñas que aspiran a ser la Mini Flor Europlaza 2026. La pequeña se encuentra feliz porque hoy participará en el desfile de carros alegóricos con las embajadoras que este año buscan ser la Flor Tabasco, el evento más importante de toda la preferia del estado, porque reúne en las principales calles de Villahermosa a más de 500 mil tabasqueños y visitantes.

Su inocencia es tan grande que, si tuviera una varita mágica para cambiar algo de Tabasco, esto haría: “Yo creo que plantaría muchos maculís para que cuando sea la primavera esté todo lleno de maculís y se vea como Japón o China, pero con nuestros propios maculís, y se vería muy bonito”.

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