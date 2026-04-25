Más Información
EN VIVO: Matan a tirador en cena de corresponsales de Casa Blanca; Servicio Secreto retira a Trump, sigue el minuto a minuto
“Star Trek: Strange New Worlds” revela su fecha de estreno y presenta un adelanto en la CCXP México 2026
VIDEO Familiares de Juan Jesús, vigilante acusado del feminicidio de Edith Guadalupe, realizan marcha; denuncian fabricación de delitos
Activan Fase I de Contingencia en la Zona Metropolitana del Valle de México; estos carros no podrán circular este domingo 26 de abril
Culiacán, Sin. – En los festejos del Día del Niño, se contará con un operativo de seguridad especial en centros comerciales y áreas de esparcimiento, con una fuerza federal, estatal y municipal de 9 mil 600 elementos y con el personal de los cuerpos de auxilio, ante la gran afluencia de familias que se tiene en zonas comerciales.
Como parte de estos festejos, en las instalaciones de la Universidad de la Policía se reunieron niños y niñas, del personal administrativo y de policías, para disfrutar de diversos eventos que se desarrollaron en su honor.
Los asistentes a este evento disfrutaron de diversas actividades, como son los juegos mecánicos, las áreas de pintura, inflables, dinámicas recreativas y la tradicional piñata, lo que significó uno de los momentos más emotivos y de diversión.
Lee también Continúan amenazas de tiroteos en las escuelas
En este evento, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sigue Tellez López, agradeció la presencia de todas las familias con sus hijos, por asistir a un evento anticipado de festejo del Día del Niño.
Durante la jornada, se realizaron diversas rifas de obsequios, entre los que destacaron bicicletas y patines, lo que permitió que los menores de edad que obtuvieron alguno de los premios lo celebraran con sus padres.
Previo a este festejo anticipado, las autoridades de seguridad informaron que el operativo especial inició desde el viernes pasado y se va a intensificar en los veinte municipios, a fin de brindar tranquilidad y seguridad a las familias para que salgan con sus hijos.
Refuerzan acciones preventivas ante reto de amenazas de tiroteos en escuelas de Sinaloa; llaman a fomentar la cultura del respeto de niños, niñas y jóvenes
Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en WhatsApp! Desde tu dispositivo móvil, entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.
JACL/cr
Noticias según tus intereses
[Publicidad]
[Publicidad]