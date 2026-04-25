Culiacán, Sin. – En los festejos del Día del Niño, se contará con un operativo de seguridad especial en centros comerciales y áreas de esparcimiento, con una fuerza federal, estatal y municipal de 9 mil 600 elementos y con el personal de los cuerpos de auxilio, ante la gran afluencia de familias que se tiene en zonas comerciales.

Como parte de estos festejos, en las instalaciones de la Universidad de la Policía se reunieron niños y niñas, del personal administrativo y de policías, para disfrutar de diversos eventos que se desarrollaron en su honor.

Los asistentes a este evento disfrutaron de diversas actividades, como son los juegos mecánicos, las áreas de pintura, inflables, dinámicas recreativas y la tradicional piñata, lo que significó uno de los momentos más emotivos y de diversión.

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En este evento, el Secretario de Seguridad Pública del Estado, Sigue Tellez López, agradeció la presencia de todas las familias con sus hijos, por asistir a un evento anticipado de festejo del Día del Niño.

Durante la jornada, se realizaron diversas rifas de obsequios, entre los que destacaron bicicletas y patines, lo que permitió que los menores de edad que obtuvieron alguno de los premios lo celebraran con sus padres.

Previo a este festejo anticipado, las autoridades de seguridad informaron que el operativo especial inició desde el viernes pasado y se va a intensificar en los veinte municipios, a fin de brindar tranquilidad y seguridad a las familias para que salgan con sus hijos.

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