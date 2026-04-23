Culiacán, Sin. A 23 de abril. - La ceremonia de inicio de la construcción de una planta de metanol, considerada de bajas emisiones de carbono, en la bahía de Topolobampo, en el municipio de Ahome, a la que asistió el gobernador, Rubén Rocha Moya, tuvo que ser suspendida por presiones de indígenas de la zona que se oponen a su edificación.

Los habitantes de los pueblos originarios se manifestaron con bloqueos de la carreta Los Mochis-Topolobampo, denunciaron que faltan consultas con los pobladores y estudios de impactos ambientales, por lo que se mostraron inconformes con su autorización.

Suspenden inicio de planta de metanol en Topolobampo, Sinaloa; comunidades indígenas exigen estudios ambientales. Foto: Especial.

El proyecto de generar metanol, impulsado por Transitión Industries LLC, divulgo previo a la convocatoria de la colocación de la primera piedra que la obra generar mano de obra para seis mil personas y una vez que entre en operaciones, dará ocupación a quinientas personas en forma permanente.

Los inconformes para que se instale esta planta en Topolobampo, esgrimieron que en el pasado se simuló una consulta entre pobladores, en la que se divulgo que hubo una participación de diez mil personas, cuando el número de habitantes de los pueblos originarios no llega a ese número.

Lee también Mara Lezama inaugura el “Tulum Air Show 2026”; consolida a Quintana Roo como nuevo polo de desarrollo y conectividad

Sobre las acciones de los pobladores de las comunidades indígenas del Cerro Cabezón, Ohuira y Lázaro Cárdenas de evitar que se iniciarán los trabajos de construcción, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya aceptó que asusta a los inversionistas, por lo que es necesario resolver los conflictos que se plantean en el marco de la ley.

Hizo ver que esta industria que se busca instalar en la zona de Topolobampo tiene un interés nacional de beneficio, pero, aclaró que no depende de él que se continúe o se suspendan, ya que no tiene jurisdicción en ello, por tratarse de la esfera federal.

Suspenden inicio de planta de metanol en Topolobampo, Sinaloa; comunidades indígenas exigen estudios ambientales. Foto: Especial.

Dio a conocer que a comunicar a las diversas instancias federales que tienen relación en la construcción de la planta de metanol que priva un descontento entre personas de los pueblos originarios, para que haya un acercamiento con ellos y se resuelvan.

Rocha Moya dijo que se va a sentar con los inconformes y escuchar sus planteamientos, a fin de encauzarlos con las instancias federales, ya que tiene conocimiento que uno de los impedimentos legales que había en los juzgados, ya fue resuelto en favor de los inversionistas por lo que se había programado la ceremonia de la primera piedra.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

dmrr/cr