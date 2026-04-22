Culiacán, Sin. A 22 de abril. - Con ahorros que se tienen implementados, el gobierno del estado destinará mil 200 millones de pesos en apoyos para que el precio del maíz a comercializarse alcance un precio de seis mil pesos la tonelada, para ellos, se solicitó asesoría para poder justificar esta erogación no prevista en el presupuesto del 2026.

En su tradicional conferencia semanal, celebrada este miércoles, el gobernador del estado, Rubén Rocha Moya explicó que, tras varias semanas de negociaciones, se logró el consenso de fijar un precio rentable para este grano de seis mil pesos tonelada, para ello, la federación y el estado, otorgaran un apoyo compartido de mil 600 pesos la tonelada.

Señaló que, por primera vez, la administración estatal, realizará una aportación para la comercialización de este año, cuyo monto estimó en mil 200 millones de pesos, cantidad no que está presupuestada y que saldrá de ahorros que se tienen en práctica, por lo que es necesario tener el marco legal para justificar el gasto de estos recursos.

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Dio a conocer que en el acuerdo que se tiene suscrito, se incluyen las cosechas a levantarse de los 25 mil 504 productores registrados de Sinaloa, cuyas trillas iniciarán a partir del próximo mes, por lo que las erogaciones estatales serán paulatinas, conforme avancen las cosechas y los productores cumplan con los registros.

Rocha Moya indicó que, dentro de las negociaciones realizadas, primeramente, se logró el acuerdo de suspender las importaciones de maíz, cuando la cosecha de Sinaloa está activa y luego se definió la fijación de una base de 65 dólares por tonelada homologada para el sector pecuario, industrial y nixtamalero.

Adelantó que se tienen que gestionar que, para el presupuesto federal y estatal del próximo año, se fijen los criterios y recursos en apoyos a los productores de granos, a fin de no tener conflictos con los hombres del campo.

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