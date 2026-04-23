Hermosillo. - El Gobierno de Sonora anunció que el Programa Nacional de Vivienda para el Bienestar incorporará una nueva modalidad dirigida a periodistas independientes, quienes podrán acceder a una vivienda aún sin haber cotizado en el Infonavit.

El secretario de Bienestar en la entidad, Fernando Rojo de la Vega, informó que esta medida responde a solicitudes planteadas por comunicadores que históricamente han quedado fuera de los esquemas tradicionales de financiamiento habitacional.

Durante una conferencia en Hermosillo, el funcionario explicó que la propuesta fue impulsada por el gobernador Alfonso Durazo y respaldada por la Sedatu, lo que permitió su inclusión dentro de las modalidades del programa federal.

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“Hay sectores que históricamente han quedado fuera de los esquemas tradicionales de vivienda. Hoy estamos abriendo una alternativa para que periodistas independientes puedan ser considerados”, señaló Rojo de la Vega.

El esquema contempla integrar esta opción a las vías de acceso ya existentes dentro del programa, ampliando su cobertura a personas sin historial de cotización en organismos de vivienda, pero con necesidad de una solución habitacional.

El titular de Bienestar detalló que, aunque la propuesta ya cuenta con el aval de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), actualmente se trabaja en la definición de los lineamientos específicos que determinarán los requisitos y el proceso de inscripción para los periodistas interesados.

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Este anuncio se enmarca en el avance del programa en la capital sonorense, donde se proyecta la construcción de 20 mil viviendas.

De ese total, 11 mil 142 ya se encuentran en proceso, como parte de la estrategia nacional de vivienda impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y respaldada a nivel estatal por la administración de Durazo.

Con esta medida, el gobierno estatal busca ampliar el acceso a vivienda digna a sectores laborales no tradicionales, particularmente aquellos que operan bajo esquemas independientes o informales.

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afcl