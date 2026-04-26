Un plan con… ¿monstruos? Este no es un festejo de terror, sino uno muy divertido y que tiene por sede el Complejo Cultural Los Pinos en Chapultepec.

El Festival de los Monstruos del Bosque 2026 transforma este escenario en un territorio mágico donde lo fantástico cobra vida para despertar la creatividad y la expresión artística de los peques. Si quieres celebrar aquí el Día del Niño, sigue leyendo.

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¿Qué hacer en el Festival de los Monstruos del Bosque 2026?

El Festival de los Monstruos del Bosque se inspira en esos seres que habitan en la imaginación de las infancias, como símbolo de la curiosidad, valentía y sensibilidad.

Por ello, las actividades están relacionadas con el arte y la cultura, abarcando talleres, funciones de teatro, danza, conciertos y narraciones de historias.

Conoce las más de 50 actividades del Festival de los Monstruos del Bosque 2026. Foto: Pexels

De acuerdo con la Secretaría de Cultura, el festival contempla más de 50 actividades de acceso gratuito, entre ellas:

'La rebelión de los hongos', un espacio de juego libre en el reino fungi que invita a interactuar, explorar y ser parte de una experiencia sensorial.

Lectura de títulos de la colección editorial de Alas y Raíces.

Taller “Susurros del bosque”, donde la música, el movimiento y el juego evocan seres naturales.

Transformaciones animalescas: actividades con juegos que activan todo el cuerpo.

Colores y sabores de la naturaleza: taller para aprender a hacer pigmentos naturales.

Amuletos para los guardianes: espacio de creación plástica.

Seres de aire, taller de creación de máscaras con técnica de cartonería e inspiradas en lo intangible.

Infancias en acción por el medio ambiente: un lugar que busca generar conciencia sobre la reducción de la contaminación, la importancia de cuidar los recursos naturales y la adopción de prácticas sostenibles.

Como parte de la celebración del Día del Niño, el evento tiene contempladas presentaciones de grupos musicales infantiles: Jammy, Los Tripulantes del OVNI, Luis Pescetti y el Semillero Ensamble Comunitario de Percusión “Tlapatzilotzin” de Tlaxcala.

El Festival de los Monstruos del Bosque 2026 promueve la cultura como un derecho de las infancias. Foto: Pexels

Cuándo es el Festival de los Monstruos del Bosque 2026

El Festival de los Monstruos del Bosque 2026 es hoy, domingo 26 de abril.

Las actividades comienzan a las 11:00 horas. No se necesita registro previo para participar.

El Complejo Cultural de Los Pinos se ubica en Calz. del Rey S/N, Bosque de Chapultepec I Secc, Miguel Hidalgo, CDMX.

Si planeas llegar en transporte público, las estaciones Los Pinos del Cablebús y Constituyentes del Metro son las más cercanas.

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