Cada primavera, los parques, calles y avenidas de la CDMX se tiñen de un característico color lila por la aparición de millones de flores de jacaranda, una especie que, a pesar de no ser endémica de México, es parte del paisaje urbano de la capital.

Este espectáculo floral no solo es visible en espacios públicos, ahora también en una experiencia inmersiva alucinante que solo estará disponible por tiempo limitado.

¿En qué parte de Polanco está la experiencia inmersiva de jacarandas?

Blooming, la experiencia inmersiva de jacarandas, es la actividad inaugural de InSpace Polanco, la nueva flagship de InSpace, un laboratorio especializado en la creación de este tipo de atracciones que combinan arte y tecnología.

Fotos: Fever

Visítala en Lago Andrómaco 84, colonia Granada, en la Alcaldía Miguel Hidalgo, muy cerca del Museo Soumaya y Plaza Carso.

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¿Cómo es la experiencia inmersiva de jacarandas?

El recorrido por Blooming, la experiencia inmersiva de jacarandas, se compone de 5 salas, cada una con obras de arte digital, esculturas lumínicas y proyecciones 360°.

Todo comienza en un túnel de espejos y pantallas que muestran miles de flores, con las cuales puedes interactuar; luego hay una sala con un videomapping que cubre paredes, pisos y techo, inspirado en la primavera.

Fotos: InSpace

Alista tu cámara, porque las siguientes habitaciones son photo opportunities muy coquetos. La primera es un cuarto oscuro con pequeños árboles de jacaranda, una silla y elementos neón como lunas o estrellas; la segunda es un ‘jardín zen’ lleno de plantas, jardines verticales y asientos.

También hay un espacio para una instalación volumétrica especial, en la que ‘cascadas’ de luces LED se encienden para formar colibríes en 3D.

Fotos: InSpace y Fever

Para finalizar, la galería principal tiene enormes pantallas en paredes y columnas, así como audio envolvente. Aquí, se proyectan imágenes de jacarandas, animales, paisajes naturales y hasta del espacio.

¿Hasta cuándo estará la experiencia inmersiva de jacarandas?

Al igual que la floración de jacarandas, la experiencia inmersiva Blooming estará por una corta temporada en la CDMX.

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Según la página de Fever, podrá visitarse hasta el jueves 30 de abril.

Abre de martes a domingo, de 12:00 p.m. a 8:00 p.m., con accesos disponibles cada hora.

¿Cuánto cuesta entrar a la experiencia inmersiva de jacarandas?

El boleto general de la experiencia inmersiva de jacarandas en Polanco es de $250 pesos por persona y $150 para adultos mayores y niños.

Disponibles en el sitio web de Fever.

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