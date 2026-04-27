Reynosa, Tamaulipas.- Un inmueble tipo industrial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas fue asegurado ya que era utilizado para el robo y distribución ilegal de hidrocarburos, donde fueron decomisados 60 mil litros de combustible.

El Gabinete de Seguridad Federal informó que el operativo se realizó mediante una orden de cateo en un predio ubicado sobre la carretera a Valle Hermoso.

En estas acciones tomaron parte elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Guardia Nacional, el Ejército Mexicano y personal de Seguridad Física de Pemex.

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En el lugar fueron localizados 13 tanques, ocho equipos de bombeo, cinco contenedores, dos autotanques, una caja seca y un vehículo, presuntamente empleados para el almacenamiento y traslado de combustible robado.

Un inmueble tipo industrial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue asegurado. Foto: Especial

Se informó que estas acciones forman parte de la estrategia para combatir el “huachicol” y detener una de las principales fuentes de financiamiento del crimen organizado.

El Gabinete de Seguridad indicó que los operativos continuarán en distintas regiones con el objetivo de reducir la incidencia delictiva y debilitar las estructuras criminales.

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Cabe destacar que el pasado 25 de abril, las autoridades federales realizaron un operativo en un predio ubicado en las inmediaciones del ejido Progreso Agrario, sobre la carretera Valle Hermoso–Puente Internacional “Los Indios”, como parte de la estrategia contra el robo de hidrocarburos en la entidad.

Un inmueble tipo industrial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue asegurado. Foto: Especial

Durante la intervención, autoridades decomisaron dos pipas, 13 contenedores tipo frac tank, ocho bombas de trasvase, cinco tanques de almacenamiento y un remolque tipo caja seca.

De acuerdo con reportes oficiales, el sitio funcionaba como un centro de concentración, almacenamiento y manejo de combustible de procedencia ilícita.

Un inmueble tipo industrial en la ciudad de Matamoros, Tamaulipas, fue asegurado. Foto: Especial

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