Autoridades federales desmantelaron en el Estado de México e Hidalgo una red de contrabando de combustible liderada por Mauricio Gamboa Reyes, alias El Burras, quien se dedicaba a coordinar las operaciones logísticas de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo, principalmente gas LP. Siete personas fueron detenidas.

Mientras, en Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México se realizaron 11 operaciones que derivaron en el arresto de siete personas por distribución, comercialización ilegal de gasolina y diesel.

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, resaltó que la célula delincuencial de El Burras se dedicaba principalmente al robo de gas LP en los municipios de Jiquipilco, Polotitlán, Tepeji del Río, Apaxco, Tula de Allende, Atotonilco de Tula y Cuautitlán Izcalli.

Fuente: Elaboración Propia

“Es importante destacar que esta célula tenía una capacidad de extracción estimada de hasta un millón y medio de litros de hidrocarburo por semana en la región.

“Se detuvo a dos empresarios del ramo, 12 gaseras y bodegas aseguradas, todas relacionadas con este grupo criminal”, manifestó el secretario, acompañado del fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes y vocero de la Fiscalía General de la República (FGR), Ulises Lara López, en el auditorio del Cuadrilátero de la SSPC.

Agregó que, tras siete meses de trabajos de investigación, permitieron identificar este entramado criminal que operaba con empresas gaseras, las cuales funcionaban como fachada para el almacenamiento, trasvase y comercialización de hidrocarburo de procedencia ilícita, formando parte de su infraestructura económica.

Señaló que personal de la SSPC, FGR, a través de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) y la Secretaría de Marina (Semar) ejecutaron órdenes de cateo en 20 inmuebles: 10 en el Estado de México y 10 en Hidalgo.

Durante estas acciones se aseguraron más de 150 mil litros hidrocarburo de gas L.P., 61 pipas, 20 tanques de almacenamiento, 55 autotanques.

También 11 tractocamiones, vehículos, armamento, droga, dinero en efectivo, equipos de cómputo, dispositivos de almacenamiento, sistemas de videograbación y los inmuebles utilizados para estas actividades.

De los 20 inmuebles asegurados 10 son gaseras que vendían el hidrocarburo robado y se clausuró una toma clandestina vinculada a esta operación donde se sustraía el gas.

Durante el operativo fueron detenidos, además de El Burras, seis personas identificadas como Mauricio Gamboa Malpica, alias Pepón, operador logístico y financiero encargado del envío de hidrocarburos robados; Jorge Barrera Montiel, propietario de Gas Franco, Gasera Buenavista y Sugas, empresas utilizadas para el lavado de dinero y la comercialización ilícita.

También, Joaquín Arturo Gutiérrez Hernández, Coquis, operador logístico y financiero, además de enlace estratégico; Julio César Maya Merino, responsable de enviar pipas a los puntos de sustracción.

Julio César Laguna Gamboa, alias Pingüino, encargado de organizar y ejecutar la extracción de hidrocarburo, y Lorenzo Javier Mejía Leyva, propietario de la empresa Gas Franco y responsable de la facturación del combustible ilícito.

Omar García Harfuch recordó que en junio del año pasado se realizó un operativo en Querétaro, Estado de México y Ciudad de México, donde fueron detenidas 32 personas, entre ellas Cirio Sergio Rebollo Mendoza, alias Don Checo, quien coordinaba la extracción de hidrocarburo a través de tomas clandestinas, así como su traslado y comercialización.

Posteriormente a estos hechos se identificó la operación de la célula de El Burras, que fue tomando el control de las actividades de sustracción, venta y distribución de hidrocarburo.

En otra acción, en Chihuahua, Ciudad de México y Estado de México se efectuaron 11 operaciones que derivaron en la captura de Héctor Iván Pineda Torres, de 44 años.

El hoy detenido se desempeñó como encargado de la logística, coordinación para la obtención, trasvase, distribución y comercialización ilegal de gasolina y diesel.

También se detuvo a Nizarindani Hernández Araguz, Gualberto Morales Ramos, Perla Oralia Vega Rodríguez, Karen Araceli Torres Juárez, Lizitza Anaid Pineda Torres y Óscar García Pérez, vinculados a actividades de lavado de dinero y dispersión de recursos provenientes de la comercialización ilícita de hidrocarburos.

En su intervención, el vocero de la Fiscalía General de la República dio a conocer que, a través de actos de investigación, todos ellos obtenidos por control judicial previo, se detectó la red de empresas Los Petrofactureros, conformada por personas físicas y morales vinculadas a más de 40 compañías utilizadas para simular actividades en sectores logístico, energético y de transporte, sin contar con infraestructura real.

Lara López subrayó que, como resultado de las acciones judiciales, se cumplimentaron órdenes de aprehensión contra seis personas, aseguraron cinco inmuebles, 47 vehículos de alta gama, joyería y dinero en efectivo, con lo que se estima una afectación económica de más de 126 millones de pesos.

Recordó que en marzo del año pasado se desplegó una operación en Altamira, Tamaulipas, donde se aseguró el buque Challenge Procyon, que implicó a 11 servidores públicos y desde entonces las investigaciones para combatir el contrabando de combustible han continuado.

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