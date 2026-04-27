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En sitios distintos de , son localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino atados de pies y manos con impactos de bala y en la colonia los Huizaches, desconocidos lanzaron una cabeza de un cerdo en una bolsa de plástico con un mensaje de intimidación para un vecino.

Un reporte a las líneas de emergencia alertó a los cuerpos policiacos estatales y municipales, ante la versión de que una cabeza humana, envuelta en una bolsa de plástico, había sido lanzada en una vivienda, al acudir y verificar el contenido, descubrieron que se trata de una cabeza de puerco.

Sobre el mensaje que llevaba dentro de la bolsa de plástico, se conoció que se trato de un mensaje intimidatorio para una persona que vive en ese domicilio, sin ser identificado por su nombre.

Los cuerpos de dos personas del sexo masculino atados de pies y manos con impactos de bala, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial
Los cuerpos de dos personas del sexo masculino atados de pies y manos con impactos de bala, en Culiacán, Sinaloa. Foto: Especial

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En un camino que conduce al ejido San Manuel, en la sindicatura de Aguaruto, en Culiacán, fueron localizados los cuerpos de dos personas del sexo masculino, atados de pies y manos, con impactos de bala.

Personas que circulaban sobre el camino de terracería notificaron a las autoridades de seguridad sobre el hallazgo de los cuerpos de dos personas que fueron abandonados, los cuales fueron identificados como Guadalupe “N” y su primo Rafael Adolfo, los cuales habían sido horas antes por personas armadas.

Los elementos de la Policía Municipal de Culiacán que fueron los primeros en llegar al sitio, resguardaron el lugar y notificaron a la Fiscalía General del Estado sobre el hallazgo de dos víctimas, para que realizaran las primeras indagaciones.

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