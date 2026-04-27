Culiacán, Sin.- La Fiscalía General del Estado abrió una investigación en el Centro Penitenciario de Culiacán, donde fue encontrado muerto en el módulo doce, el interno, Carlos Alberto “N”, el cual fue encontrado suspendido de una cuerda, a fin de certificar que se trató de un supuesto suicidio.

El hallazgo se produjo una vez que concluyeron las visitas familiares, tras pasar lista se descubrió que este no se encontraba por lo que se inició, como protocolo, una revisión interna, donde los custodios al ir a verificar al modulo doce, lo encontraron muerto.

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado informó que se notificó de su muerte a sus familiares, para que estos realicen los trámites correspondientes ante el Servicio Médico Forense para que les entreguen su cuerpo para su sepultura.

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El forense que acudió al centro de reclusión levantó las actas respectivas y evidencias del caso, para incorporarlo en su dictamen final, una vez que se concluya la autopsia de ley y se pueda conocer las causas que le produjeron su muerte.

Fallecen otros internos del penal de Culiacán

Durante el pasado mes de febrero, en fechas distintas dos internos fallecieron en este mismo penal, uno de ellos, presuntamente falleció de insuficiencia respiratoria, de nombre, Fabian Alonso “N”, cuando recibía atención médica.

Días antes, la visita familiar en este reclusorio tuvo que ser suspendida en forma temporal, ante el hallazgo de un interno muerto en el modulo número 17, el cual presuntamente fue encontrado colgado.

En relación al hecho que tuvo lugar el pasado domingo primero de febrero, se conoció que custodios del reclusorio descubrieron el cuerpo de un interno colgado en el módulo número 17, por lo que se tuvo que suspender en forma provisional las visitas familiares, a fin de que los peritos de la Fiscalía General del Estado realizaran sus trabajos.

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