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Veracruz.— Los de sustancias peligrosas en instalaciones petroleras mantienen una herida abierta: los documentos oficiales no ofrecen información para conocer los volúmenes derramados y las áreas afectadas, tanto en como en tierra.

En una revisión a reportes proporcionados por vía transparencia se encontró que en 53% de los casos no existe registro de los volúmenes derramados; en 91.8% no hay datos oficiales sobre el alcance de los derrames en cuerpos de agua, y en 57% tampoco se precisa el impacto en los suelos.

Bajo las siglas “N/A” (no aplica), “S/I” (sin información), “S/D” (sin datos), así como “pendiente”, “por cuantificar”, “no recuperable” o simplemente “no”, el informe no permite documentar el impacto real de las afectaciones.

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La directora de campañas de la organización ecologista Greenpeace, Ornela Garelli, advirtió que contar con informes oficiales sobre los volúmenes de productos derramados —como en el caso del derrame ocurrido en febrero pasado en aguas del golfo de México— es esencial, ya que esto permite dimensionar con mayor precisión el impacto ambiental.

“Permite revisar si las medidas tomadas han sido adecuadas, replantear qué medidas se van a tomar en adelante y, a partir de ello, que el gobierno presente un programa y un plan de remediación de los sitios contaminados y de reparación del daño para las comunidades impactadas”, dijo.

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