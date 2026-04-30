Ciudad Juárez.- Tras la muerte del titular de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) este día, el encargado del despacho de la Fiscalía General del Estado, Francisco Sáenz Soto, presentó al licenciado en Criminalística, Hermann Adrián Pérez Rico, como encargado del despacho de la Agencia.

Hermann Adrián Pérez Rico se desempeña como agente estatal investigador especializado en el área criminal, con 18 años de servicio. Tiene especialidad en Criminalística, Derecho y Criminología.

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Ha tomado diversos cursos, entre los que destacan los siguientes:

• Función Policial Mallet acerca de la función Policial Mallet en la ciudad del Paso, en Texas, Estados Unidos. 2008

• Curso impartido por la Policía Nacional de Colombia, en la ciudad de Chihuahua, sobre temas de secuestros y extorsiones, primer módulo. 2009

• Curso impartido por el FBI en Miami, Florida, teórico operativo “Mexican Kidnapping” donde se abordaron temas para combatir el delito de secuestro. 2009.

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• Curso en Guatemala (Antikidnappig), en temas contra el delito de secuestro en América Latina. 2010.

• Pasantías impartidas en la ciudad de Bogotá, Colombia, conclusión del módulo del delito de secuestro. 2010.

• Certificaciones constantes en la disciplina de tiro policial.

• En 2011 se acreditó como Policía en la ciudad de Hermosillo, Sonora.

• Capacitación en el tema de adicciones.

• Capacitación en Derechos Humanos.

• Curso SWAT impartido en la EEPOL, registrado ante la Dirección General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

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• Acreditación en el análisis y procesamiento del lugar de los hechos, concedida por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

• Curso-taller en interrogatorio y contrainterrogatorio impartido por personal experto. Phoenix, Arizona.

• Simposio de Políticas Ejecutivas y Desarrollo en Materia de Delincuencia Transnacional, bandas criminales y tráfico de armas. Roswell, Nuevo México 2025.

• Certificado de Seguridad Pública en formación táctica. Cd. Paso, Texas, 2026.

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Ha sido agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos Patrimoniales; agente “a” en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Familia y la Seguridad Sexual; coordinador estatal en la Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra el Secuestro; coordinador de la Unidad de Investigación y Persecución en Delitos cometidos en el Municipio de Aldama, Chihuahua; coordinador en Unidad de Investigación y Persecución del Delito contra la Extorsión, Zona Centro; coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos contra la vida, Zona Centro.

También se ha desempeñado como Subcoordinador Regional de la Policía Estatal Única, División Investigación, Zona Centro; Coordinador en la Unidad de Investigación y Persecución de Delitos contra la Integridad Física y Daños, Zona Centro; Subcoordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación, Zona Norte; Coordinador Regional de la Agencia Estatal de Investigación Distrito Norte, entre otros.

El cambio se da luego de la muerte de Pedro Román Oseguera Cervantes, el pasado 19 de abril, y quien era el titular de la Agencia Estatal de Investigaciones.

Oseguera Cervantes murió junto con el agente Manuel Genaro Méndez Montes y dos estadounidenses en un accidente carretero en la zona serrana de Chihuahua.

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JACL