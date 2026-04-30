Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua.- La gobernadora Maru Campos Galván (PAN) inauguró el Centro de Adaptación Neurobiológica para brindar atención a niños, niños y adolescentes, bajo tutela del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia DIF.

En este espacio clínico se invirtieron 80 millones de pesos y ofrecerá atención médica, psicológica y psiquiátrica, terapias especializadas, alojamiento, alimentación balanceada y educación formal desde primaria hasta bachillerato, con el objetivo de favorecer su recuperación y preparación para la vida adulta.

Con los 80 millones de edificó esta infraestructura y se equipó, tendrá una capacidad anual de hasta 72 beneficiarios y arrancará operaciones con 35 adolescentes, se explicó en el evento inaugural realizado la noche del miércoles.

La mandataria estatal afirmó: “Cuando ustedes encuentren más razones para seguir adelante, cuando sean grandes y vivan una vida feliz, todo lo que hacemos hoy como gobierno habrá valido la pena. Estamos orgullosos de ustedes”, expresó la las y los beneficiarios.

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Además reconoció de manera especial a Guadalupe Nevárez Chávez, quien donó el terreno de 5 mil metros cuadrados para la edificación del inmueble.

“Por primera vez en Chihuahua y en todo el país contamos con un espacio integral, que combina el albergue, la escuela y el área médica. Este Centro de Adaptación Neurobiológica responde a la necesidad de cuidar mejor a nuestros jóvenes y atender de manera directa a los que no pueden esperar”, expresó.

También en su mensaje manifestó que cada joven que cruce por las puertas del centro encontrará en él un nuevo hogar, uno que comprende todo lo que han pasado y que les brinde un abrazo amoroso para reescribir su historia desde cero.

“Aquí vivirán, es aquí donde tomarán sus clases, donde realizarán actividades físicas y de esparcimiento, sobre todo con atención integral respaldada con valoraciones médicas, neurológicas, psicológicas y nutricionales para atender sus necesidades en toda su dimensión humana”, especificó.

Dijo que la inversión conjunta realizada en este Centro, es resultado de la corresponsabilidad y generosidad de la sociedad civil, y del sector empresarial, por lo que agradeció la participación de todos, ya que ayuda realmente a cambiar las vidas.

En su momento, la presidenta del DIF Estatal, María Eugenia Galván, mencionó que las y los beneficiarios tendrán el apoyo permanente de profesionales calificados y del personal del DIF, donde recuperarán su salud integral y aprenderán a ser parte activa de la sociedad.

A este evento acudieron el director del Centro, Arturo Arcos Aponte; la neuropediatra, Abril Molina García; el alcalde de Cuauhtémoc, Humberto Pérez; los secretarios de Comunicaciones y Obras Públicas, Jorge Chanez; de Educación y Deporte, Hugo Gutiérrez, y de Salud, Gilberto Baeza, así como representantes la Fundación del Empresariado Chihuahuense.