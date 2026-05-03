Culiacán, Sin.- En una nueva jornada de violencia en diversos sectores de Culiacán, se registraron los asesinatos de cuatro hombres de diversas edades y tres personas más, ingresaron a hospitales por heridas de bala en ataques director, entre las victimas mortales se encuentra. Andrey, maestro y un mediador del Salas de Lectura.

Andrey “N”, de profesión docente fue atacado a balazos con armas automáticas, cuando conducía un vehículo Mazda, de color blanco de modelo reciente, sobre el boulevard Obrero Mundial, de la colonia Diez de Abril, en la parte norte de la ciudad.

En la comunidad conocida como Campo el Diez, a la salida sur de Culiacán, fue encontrado el cuerpo de Ángel Leonel “N”, de 17 años de edad, reportado un dia antes privado de su libertad junto con otro menor, por personas armadas.

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Violencia en Culiacán deja cuatro muertos. Foto: Especial

Su cuerpo fue encontrado cerca de la zona conocida como el trébol, tenía las manos atadas al frente con varios impactos de bala, sobre el otro jovencito que fue reportado como desaparecido, según las versiones este fue dejado en libertad por sus captores.

Cristian Guadalupe “N” de 24 años de edad, quien fue atacado a balazos cerca de un abarrote, de la colonia Toledo Corro, falleció horas después de que los cuerpos de auxilio lo internaron en un hospital de la ciudad

Se conocen que la victima caminaba cerca de un negocio de abarrotes, de la calle Mina de valencia, de la colonia Toledo Corro, fue blanco de varios disparos desde una distancia corta, por lo que este no logró huir del lugar.

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Un adolescente de nombre Emiliano “N”, de 17 años de edad, fue privado de la vida de varios disparos en el estacionamiento de una tienda de autoservicio que se ubica por el boulevard Horizontes, en la colonia Cuatro de Marzo.

Violencia en Culiacán deja cuatro muertos. Foto: Especial

El adolescente Jesús Ivan “N”, de 17 años de edad, quien viajaba en un vehículo por la avenida Patria, de la colonia Rafael Buelna, fue victima de un atentado a balazos por un grupo armado que logro huir, por lo que este fue trasladado con urgencia por paramédicos de la Cruz Roja a un hospital.

Juan “N”, de apariencia joven, fue atacado a balazos en un negocio de pescados y mariscos, en la colonia Plutarco Elías Calles, por lo que personal de la Cruz Roja, escoltados por elementos del ejército lo llevaron con graves lesiones a un hospital.

En el sector de Alturas del Sur, una persona del sexo masculino, de apariencia joven, fue reportado herido con disparos de armas de fuego en el tórax, por lo que fue internado en un hospital.

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Balacera en plaza de Tres Ríos deja tres muertos. Foto: Especial

Balacera en plaza de Tres Ríos deja tres muertos

En una plaza comercial, ubicada muy cerca de la Fiscalía General del Estado, en el Desarrollo Urbano de Tres Ríos, se registraron una serie de enfrentamientos entre grupos armados, en los que tres hombres perdieron la vida y una mujer resultó herida.

Las autoridades de los tres niveles de gobierno que llegaron al sitio, encontraron frente a la Plaza Comercial, denominada “Cuatro Ríos”, en el boulevard Sánchez Alonso, a una persona muerta a bordo de un automóvil, de modelo r reciente, de la marcha Volkswagen Virtus, de color blanco.

El personal militar amplió la inspección y metros más adelante encontraron otro vehículo estacionado con impactos de bala de la marca Hyundai, en cuyo interior se encontró a una mujer herida de bala, sin que se conozca su identidad.

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Balacera en plaza de Tres Ríos deja tres muertos. Foto: Especial

Un primer reporte a las líneas de emergencia, fue en el sentido de fuertes detonaciones de armas de fuego, en el cruce del boulevard Sánchez Alonso y el puente de la calle Josefa Ortiz, a una calle de la Fiscalía General del Estado.

En el interior de la plaza comercial de “Cuatro Ríos”, se localizaron dos cuerpos más de dos personas del sexo masulino y cerca de uno de ellos, se ubico un arma automática, sin que hasta el momento se conozcan las identidades.

Las autoridades judiciales no han dado a conocer si la mujer que fue encontraba herida, viajaba con alguna de las personas que resultó muerto o fue una victima colateral de la serie de enfrentamientos que se registraron.

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