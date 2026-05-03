San Cristóbal de las Casas, Chis.- Elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) y de la Policía Estatal detuvieron a un hombre, en la vía Ocozocoautla-Malpaso, en la frontera con Tabasco, a que transportaba en un autobús seis armas de fuego y dos mil 750 cartuchos calibre 9 milímetros, que pretendía transportar de la frontera con Guatemala al centro del país.

La Secretaría de Seguridad Pública informó que en un retén que mantenían los elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Policía Estatal encontraron que en un autobús de una empresa de viajes, Carlos “N”, del que se desconoce su lugar de origen, llevaba entre su equipaje tres armas cortas calibre 380 mm, tres armas cortas calibre 9 mm y los dos mil 750 cartuchos 9 mm.

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El detenido quedó a disposición del agente del Ministerio Público de la FGR, acusado del delito de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y en las siguientes horas se definirá su situación jurídica.

Las armas y los cartuchos serían llevados desde la frontera con Guatemala, ala centro del país.

Los demás pasajeros que viajaban en el autobús pudieron continuar su trayecto.

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