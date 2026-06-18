Washington.- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, aseguró que el plazo de 60 días acordado con Irán para negociar un acuerdo de paz final, el futuro del programa nuclear iraní o el levantamiento de sanciones sobre la República Islámica, arrancó oficialmente hoy al haberse firmado ya el texto.

"Yo diría que el plazo de 60 días comenzó oficialmente hoy. Se firmó tarde. De ​​hecho, técnicamente pudo haberse firmado hoy debido a la diferencia horaria. Creo que, técnicamente, la firma se produjo hoy, hora de Irán. Así que sí, el acuerdo comenzó ayer. Vamos a empezar a contar el plazo de 60 días a partir de hoy", aseguró Vance en una rueda de prensa en la Casa Blanca.

"Como parte del acuerdo final, lo que queremos ver es que Irán no financie la inestabilidad ni el terrorismo en la región y, por supuesto, que no intente reconstruir su programa de armas nucleares", añadió el vicepresidente que explicó que EU está dispuesto a "ofrecer cierto alivio de sanciones y medidas similares" si Teherán promete no reconstruir su programa atómico y ofrece vías para verificar ese compromiso.

En el memorando, Estados Unidos e Irán se dan un plazo de 60 días para negociar un acuerdo de paz definitivo, que deberá ser ratificado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de la ONU.

Entre los asuntos a solventar para lograr dicho acuerdo está la situación del programa nuclear de la República Islámica, que reafirmó en el memorando que "no adquirirá ni desarrollará armas nucleares", y se comprometió a dialogar con Washington sobre sus capacidades de enriquecimiento de uranio, así como la retirada de uranio ya enriquecido de su territorio bajo la supervisión del Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA).

Un acuerdo en este terreno conllevarían la retirada de sanciones sobre Irán, incluyendo las unilaterales de Estados Unidos, las de la ONU y el OIEA, tal y como se ha comprometido la Casa Blanca en el documento firmado.

[Publicidad]

Las capacidades de enriquecimiento de uranio de Teherán, que asegura que persigue un programa atómico con fines civiles, han sido uno de los principales contenciosos en el diálogo con Washington desde antes de la guerra, con el gobierno del presidente Donald Trump, defendiendo que el país persa no puede enriquecer de ninguna manera.

Vance insistió hoy en esa misma línea, afirmando que el acuerdo firmado en 2015 por el gobierno de Barack Obama permitía a Irán enriquecer y que este nuevo acuerdo no lo hará. El vicepresidente aseguró incluso que los iraníes ya "han prometido que no enriquecerán" uranio de cara a lograr un futuro acuerdo de paz definitivo.

Futuro pacto no requiere aprobación total del Congreso: Vance

Además, el vicepresidente estadounidense afirmó que la Administración no considera necesario pedir la aprobación del Congreso sobre determinados aspectos de un futuro acuerdo definitivo con Irán, pese a que varios legisladores han reclamado que cualquier pacto de paz con Teherán sea remitido al Capitolio para su revisión y votación.

[Publicidad]

Aseguró que la Casa Blanca puede, entre otras cuestiones, levantar temporalmente las sanciones económicas a Irán sin autorización legislativa previa.

"Hay ciertas medidas que no requieren la aprobación del Congreso. Estamos bastante seguros de que podemos levantar esas sanciones temporalmente sin tener que acudir al Congreso para solicitar su autorización", declaró.

Las declaraciones llegan después de que el senador republicano Lindsey Graham, uno de los aliados más cercanos del presidente Trump, advirtiera que cualquier acuerdo definitivo con Irán debía ser remitido al Congreso.

[Publicidad]

Vance indicó, no obstante, que la Administración informará formalmente en los próximos días a los legisladores sobre el contenido del memorando ya firmado con Irán y que continuará respondiendo a las preguntas de los miembros de ambas cámaras.

El memorando de entendimiento, que firmó Trump el miércoles durante una cena en el Palacio de Versalles, en Francia, estipula, entre otras cosas, la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, por donde circula el 20% del petróleo mundial, y el fin del bloqueo marítimo que Estados Unidos impuso a los puertos iraníes.

Vance viajaría a Suiza el fin de semana para iniciar diálogo con Irán

En este contexto, Vance afirmó que posiblemente viaje a Suiza tan pronto como este fin de semana para iniciar conversaciones sobre el futuro del programa nuclear iraní, un elemento clave para que Washington e Irán logren firmar un tratado de paz definitivo tras la firma de un memorando para poner el conflicto en suspenso.

[Publicidad]

"Tengo previsto viajar a Suiza cuando se espera que comiencen estas negociaciones técnicas, probablemente en algún momento de este fin de semana. Ese sigue siendo el plan, aunque podría cambiar, ya que no es fácil (para los negociadores de Teherán) salir de Irán. Por eso estamos tratando de determinar exactamente cuándo ocurrirá", explicó Vance.

Irán puede mantener programa de misiles para autodefensa, dice vicepresidente de EU

JD Vance defendió que Irán mantenga un programa de misiles que le permita proteger su integridad territorial y afirmó que no se le puede decir a Teherán que "no puede defenderse".

"Lo que el presidente de Estados Unidos (Donald Trump) dijo ayer es muy simple. No le puedes pedir a un país, ya sea Israel o Irán, que no tiene derecho a defenderse", declaró en una rueda de prensa.

[Publicidad]

Vance detalló que lo que Estados Unidos busca es que Irán no pueda "construir el tipo de misiles que puedan amenazar al mundo".

Además recordó que, a lo largo de la guerra, Estados Unidos ha destruido "un número sustancial" de los misiles balísticos de Irán.

"Por supuesto, los países de la región no renuncian al derecho a la autodefensa. Israel no renuncia al derecho a la autodefensa si Hezbolá lanza cohetes o drones contra Israel; los iraníes tampoco renuncian al derecho a la autodefensa en su propio país", apuntó.

[Publicidad]

A pesar de que uno de los objetivos de la ofensiva estadounidense era desmantelar por completo el programa de misiles balísticos de Irán, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió el miércoles que la República Islámica pueda conservar parte de su arsenal.

El memorando de entendimiento entre Estados Unidos e Israel para poner fin a la guerra y desbloquear el estrecho de Ormuz ha sido criticado por el ala dura del Partido Republicano, que considera que la Administración de Trump ha cedido demasiado ante Teherán.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc