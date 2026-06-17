Con la firma del protocolo de acuerdo para poner fin a la guerra de Oriente Medio, el estrecho de Ormuz será reabierto "al instante" y el bloqueo estadounidense de los puertos iraníes será levantado "inmediatamente", afirmó el jueves el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif.

El protocolo "entrará en vigor con efecto inmediato y, como primer paso, la República Islámica de Irán reabrirá el estrecho de Ormuz sin demora y Estados Unidos levantará inmediatamente el bloqueo naval", escribió Sharif en X.

Lee también Trump e Irán firman memorando de entendimiento; acuerdo entra en vigor de forma inmediata

También confirmó que el viernes habrá una ceremonia en Suiza "para conmemorar este hito y dar inicio a las conversaciones técnicas" entre Irán y Estados Unidos.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

desa