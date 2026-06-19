El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró que "es el turno de Cuba", durante una extensa entrevista con Axios.

Trump reveló que el secretario estadounidense de Estado, Marco Rubio, está “muy involucrado” en los planes para la isla. Alabó sus acciones y calificó su historia familiar como "un gran relato". Afirmó que Rubio está haciendo un “gran trabajo” sobre la isla.

El mandatario estadounidense añadió que "la diferencia es que Venezuela tiene petróleo. Cuba no. Cuba tiene una propiedad agradable y tienen una costa bonita". Remarcó que "Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso". Según Trump, "Cuba quiere hablar desesperadamente".

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Las autoridades cubanas han presentado y aprobado en un tiempo récord, apenas una semana, el mayor paquete de reformas económicas en al menos 15 años, pendiente ahora de su capacidad para confrontar la profunda crisis que sufre la isla y las exigencias de Washington.

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