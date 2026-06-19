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La opositora venezolana Dinorah Figuera, que inició un diálogo con el gobierno interino de su país, informó a la AFP que partió rumbo a Estados Unidos para mantener "reuniones".
La exparlamentaria, que tiene el respaldo de Washington para impulsar una agenda de transición democrática tras la caída de Nicolás Maduro, llegó a Venezuela sorpresivamente el jueves y se reunió con el presidente del Parlamento.
"Voy precisamente a Miami a evaluar todo lo que viene en consecuencia. Tengo muchas reuniones", dijo Figuera a la AFP en mensajes de audio de WhatsApp.
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mcc
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