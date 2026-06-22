El pato Merlín, embajador oficial de la Ciudad de México en el Mundial 2026, fue víctima de la delincuencia en la capital del país.

La dueña del ave que “vende” agua embotellada, la señora Karla, compartió en la conferencia mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo de este lunes en Palacio Nacional que a Merlín le robaron sus zapatitos.

“Un pato no puede estar caminando sin una protección en un pavimento, entonces nosotros lo que operamos fue ponerle calcetitas, dado a que le robaron sus zapatos, se los robaron.

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Claudia Sheinbaum junto a la familia sueña del Pato Merlín en la Mañanera (22/06/2026). Foto: Hugo Salvador / EL UNIVERSAL

“Entonces, a raíz de eso le tuvimos que poner sus calcetas para que no ande así. Tratamos de proteger en lo posible a nuestro bebé para que no se dañe absolutamente nada”, comentó

La señora Karla se dijo complacida de que la gente se acerque al pato para tomarse una foto o convivir.

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Indicó que a Merlín se le da una “buena alimentación” con comida especial para patos, verduras, fruta y proteínas como charales y grillos.

“Y también, los domingos se come un taco de carnitas”, dijo al agregar que la especie “está muy sano” y cuenta con un veterinario especialista en aves.

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