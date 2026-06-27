El streamer alemán FastFoodBoss, quien se dedica a subir contenido de la comida local que prueba en sus viajes alrededor del mundo, fue perseguido por un hombre con un cuchillo en calles de la Ciudad de México.

La agresión sucedió la tarde del pasado miércoles 24 de junio mientras el extranjero recorría un tianguis en la capital del país, previo al último partido en fase de grupos de México.

El creador de contenido se encontraba realizando una transmisión en vivo al momento en el que fue alcanzado por el hombre, quien comenzó a agredirlo verbalmente, exigiendo que detuviera su video.

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El joven fue perseguido por un hombre sin playera mientras recorría un tianguis en la capital. Foto: X

Streamer alemán recibe apoyo de comerciante local y escapa de hombre con cuchillo en la CDMX

El momento quedó registrado por captura de pantalla y fue difundido a través de redes sociales. En el video se ve al hombre mexicano de la tercera edad, quien no portaba ninguna prenda superior y tenía el rostro pintado de la bandera de México, alcanzar al joven extranjero con un alargado cuchillo en la mano derecha para exigirle que deje de grabar.

Al no entender lo que el hombre pedía, el creador de contenido —cuyo nombre es Oskar— se dirigió a un comerciante para preguntarle qué le está diciendo, sin embargo, parece que logra asimilar la situación luego de que el sujeto señala a su teléfono repetidamente.

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A pesar de tampoco entenderle, el comerciante procedió a levantarse y se interpuso entre el hombre del arma y el joven alemán, pidiéndole al agresor que se tranquilizara y explicando que el extranjero no hablaba español. "Aquí no grabes, hijo de tu p**a ma**e...No, me está grabando, haber, sácate el cel", son las pocas frases que se le logran entender al hombre que portaba el arma blanca.

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A man carrying a knife followed German streamer FastFoodBoss through the streets of Mexico City pic.twitter.com/z3bKuUFYtE — Vidol (@imVidol) June 27, 2026

Tras recibir apoyo del comerciante, el creador de contenido vio la oportunidad de escapar, por lo que comenzó alejándose hacia la banqueta de la calle y luego se echó a correr.

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Ya que durante el tenso momento no detuvo su transmisión en vivo, Oskar se dirigió a sus seguidores comentando en alemán que el hombre sostenía un cuchillo en la mano.

Luego del incidente, FastFoodBoss no comentó nada más en sus redes sociales, únicamente compartió el clip en su perfil de Twitch y difundió una captura de pantalla del contenido a su Instagram.

Foto: Instagram @fastfoodboss

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