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En las últimas horas, el creador de contenido Jesús Domínguez, mejor conocido como Xuxo Dom se posicionó en el centro de la controversia al ser señalado por atropellar a un motociclista y, posteriormente darse a la fuga en Tlalnepantla, Estado de México.
Al hacerse viral en redes sociales una denuncia ciudadana, con el número de placa y modelo del vehículo que dejó herido a un motociclista, este 26 de junio Xuxo Dom lanzó un comunicado asumiendo su responsabilidad en dicho incidente.
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Influencer Xuxo Dom lanza comunicado tras atropellar a motociclista en Edomex
En el escrito, el influencer externó su preocupación por la salud del motociclista, quien se encuentra siendo atendido en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.
“Quiero aclarar de manera categórica que mi intención jamás ha sido evadir mi responsabilidad civil o legal. Si el día de los hechos opte por estar en un lugar seguro, fue única y exclusivamente porque mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente ante la aglomeración de personas y el ambiente de tensión que se generó en ese momento”.
Asimismo, señaló que ya se puso en contacto con la familia del afectado: “ya cuentan con mi número de celular y todas las herramientas para estar en contacto, mi aseguradora tiene conocimiento de los hechos y mi equipo legal ya están realizando las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes del Estado de México para responder la declaración del involucrado”.
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“Hago un llamado respetuoso a la calma, a evitar la desinformación y, sobre todo, a frenar cualquier llamado a la violencia, amenazas o actos de justicia por propia mano. Los canales legales e institucionales ya están abiertos y me encuentro a disposición de las autoridades para resolver esto por la vía del derecho y la conciliación”, se lee al final del mensaje.
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