En las últimas horas, el creador de contenido Jesús Domínguez, mejor conocido como Xuxo Dom se posicionó en el centro de la controversia al ser señalado por atropellar a un motociclista y, posteriormente darse a la fuga en Tlalnepantla, Estado de México.

Al hacerse viral en redes sociales una denuncia ciudadana, con el número de placa y modelo del vehículo que dejó herido a un motociclista, este 26 de junio Xuxo Dom lanzó un comunicado asumiendo su responsabilidad en dicho incidente.

Leer también: VIDEO: hombre que arrojó bebida a influencer en partido de México pide disculpas; “la emoción no es excusa”

Xuxo Dom :

Supuestamente atropelló a un motochango destruyendole la pierna y se dio a la fuga. Dejó su placa tirada, lo están buscando para lincharlo.

😭

¿Otra vez de alcohólico?

🤡 pic.twitter.com/0GulHVwoUw — ¿Por qué es tendencia en México? (@TendenciasMX) June 25, 2026

Influencer Xuxo Dom lanza comunicado tras atropellar a motociclista en Edomex

En el escrito, el influencer externó su preocupación por la salud del motociclista, quien se encuentra siendo atendido en el Hospital de Traumatología de Lomas Verdes.

“Quiero aclarar de manera categórica que mi intención jamás ha sido evadir mi responsabilidad civil o legal. Si el día de los hechos opte por estar en un lugar seguro, fue única y exclusivamente porque mi integridad física y mi vida se encontraban en riesgo inminente ante la aglomeración de personas y el ambiente de tensión que se generó en ese momento”.

Asimismo, señaló que ya se puso en contacto con la familia del afectado: “ya cuentan con mi número de celular y todas las herramientas para estar en contacto, mi aseguradora tiene conocimiento de los hechos y mi equipo legal ya están realizando las gestiones necesarias ante las autoridades correspondientes del Estado de México para responder la declaración del involucrado”.

[Publicidad]

“Hago un llamado respetuoso a la calma, a evitar la desinformación y, sobre todo, a frenar cualquier llamado a la violencia, amenazas o actos de justicia por propia mano. Los canales legales e institucionales ya están abiertos y me encuentro a disposición de las autoridades para resolver esto por la vía del derecho y la conciliación”, se lee al final del mensaje.

También te interesará:

Sarampión en México: ¿cuáles son los principales síntomas de la enfermedad?; conoce el tratamiento eficaz

[Publicidad]

VIDEO: cubano en México reacciona a tiendas 3B; “esto en mi país sería un lujo”

¿Dónde tramitar la tarjeta INAPAM en CDMX? No te pierdas los beneficios en el 2026

Únete a nuestro canal¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

[Publicidad]

dcs