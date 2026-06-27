El animador mexicano Luis de la Rosa falleció el pasado 24 de junio tras un accidente de tren en Francia. De acuerdo con las autoridades locales, el originario de Hermosillo, Sonora, fue impactado por un tren mientras caminaba por una zona de vías férreas.

El artista de 34 años, conocido por su trabajo en "Spider-Man: Across the Spider-Verse", "Space Jam: Una nueva era", "My Little Pony: la película" o "Lluvia de hamburguesas: la serie", se encontraba en el país para asistir al Festival Internacional de Cine de Animación de Annecy.

Su fallecimiento fue confirmado a través de las redes sociales de Ash Raider World —una serie de animación independiente creada por De la Rosa—, así como por colegas y colaboradores con los que trabajó en diversos proyectos.

Lee también Él era Luis de la Rosa, el animador mexicano de "Spider-Man" que murió arrollado por un tren en Francia

El animador mexicano falleció en un accidente en Francia. Foto: Redes sociales.

El animador Miguel Montañez, con quien Luis de la Rosa habría colaborado para hacer el póster de su propuesta Ash Raider World, lamentó su partida con el mensaje: "Me alegro de haber podido conocerlo durante todo este tiempo. Tenía tanta arte por crear que esto no es justo. Su pasión y su visión eran, sinceramente, una gran fuente de inspiración. Era tan amable y generoso, ¡además de ser un artista increíble! Dejó huella en todos los que lo rodeaban y ha sido maravilloso y triste a la vez ver la avalancha de cariño que se le ha dedicado. No puedo creer que se haya ido de verdad. Descansa en paz".

Esta fue la última publicación de Luis de la Rosa a Instagram

A través de su perfil de Instagram, Luis de la Rosa compartía principalmente contenido sobre su proyecto de animación personal y algunos avances de colaboraciones en las que trabajaba.

[Publicidad]

Su última publicación fue realizada el 20 de junio y es una comparación del antes y después de una escena en Ash Raider World. En la descripción del post De la Rosa le dio créditos a todas las personas involucradas en el proyecto.

Lee también Terremotos en Venezuela: Él es “Tsunami”, el perro rescatista que apoya en labores de búsqueda; conoce su historia

Frecuentemente publicaba reels explicando un poco del trabajo detrás de sus animaciones e invitando a los usuarios a seguir su proyecto personal para averiguar más tips.

[Publicidad]

Su perfil cuenta con más de 33 mil 700 seguidores y él mismo se describía como quien da "vida a dibujos de personajes".

En algunas publicaciones declaró que todo el dinero de sus colaboraciones en grandes proyectos como "Spider-Man" o "Space Jam" era utilizado para financiar su propuesta de Ash Raider World, la cual describía como su "mayor pasión".

También te interesará:

[Publicidad]

Descubre los beneficios de la poderosa mezcla con aceite de oliva, canela y limón; mejora la limpieza de tu hogar

5 plantas que ayudan a ahuyentar las cucarachas; fáciles de cuidar y muy efectivas

¿Cómo elaborar un repelente natural para mosquitos?; descubre el truco casero

[Publicidad]

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

ngmu