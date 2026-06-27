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La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) anunció el pasado jueves 25 de junio que ante la baja vinculación de líneas celulares al nombre y CURP de usuarios, se extenderá el periodo de registro hasta el 31 de diciembre de este año.
El órgano administrativo informó que este aplazamiento aplica de igual manera para usuarios con servicios en modalidad de prepago o pospago que no hayan vinculado su línea hasta el momento.
Sin embargo, especificaron que la prórroga no se extenderá por la misma cantidad de tiempo para todos, ya que la nueva fecha límite dependerá del último dígito del número celular de cada persona.
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Calendario oficial de fecha límite para vincular tu línea
El calendario de nuevas fechas límite para las y los usuarios que todavía no han vinculado su línea a su identidad oficial está basado en la terminación del número telefónico, de la siguiente manera:
- Último dígito "0": 15 de agosto
- Último dígito "1": 31 de agosto
- Último dígito "2": 15 de septiembre
- Último dígito "3": 30 de septiembre
- Último dígito "4": 15 de octubre
- Último dígito "5": 31 de octubre
- Último dígito "6": 15 de noviembre
- Último dígito "7": 30 de noviembre
- Último dígito "8": 15 de diciembre
- Último dígito "9": 31 de diciembre
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Este sistema asegura que en un periodos de medio mes, desde agosto hasta que termine el año, se registre un porcentaje diferente de la población.
Asimismo, la CRT anunció que esta será la única prórroga que se implementará en el proceso y que pasada la fecha límite, las líneas telefónicas correspondientes que no se hayan registrado serán suspendidas y únicamente podrán realizar llamadas a los números de emergencia o recibir alertas nacionales.
“Una vez vencido el plazo que corresponde a cada dígito, las compañías telefónicas suspenderán el servicio de aquellas líneas que no hayan sido vinculadas en las siguientes 72 horas, y sólo podrán realizar llamadas a números de emergencia, de atención ciudadana y a su compañía telefónica, así como recibir alertas en caso de sismo", informó el organismo.
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*Con información de Ivette Saldaña.
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