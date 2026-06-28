Este lunes 29 de junio el cielo nocturno se iluminará con la presencia de la Luna llena de junio, también conocida como la Luna de Fresa.

Este será el primer plenilunio que ocurre desde la llegada oficial del verano en el hemisferio norte de la Tierra y entre noches cortas y calurosas, promete cautivar a todos los amantes de los astros.

Como todas las lunas llenas, la Luna de Fresa 2026 podrá verse a través de todo el territorio nacional —siempre y cuando las condiciones climatológicas mantengan los cielos despejados—, por ello, aquí te contamos cuál es el mejor momento para observarla.

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Conoce la razón por la cual la Luna Llena de junio recibe el apodo de Luna de Fresa. Foto: Creada con IA (ChatGPT)

¿A qué hora ver la Luna de Fresa 2026 este 29 de junio?

De acuerdo con Star Walk, el portal especializado en astronomía, la Luna de Fresa 2026 llegará a su punto de máximo esplendor el lunes 29 de junio alrededor de las 5:57 de la tarde (horario del centro de México).

Aunque este será su momento exacto de máximo brillo y tamaño, el plenilunio podrá verse claro, totalmente iluminado y lleno desde una noche antes y hasta una noche después de la fecha mencionada, es decir, del domingo 28 al martes 30 de junio.

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Para observar esta Luna llena no es necesario el uso de binoculares, telescopios ni ningún otro instrumento especializado, es suficiente con mirar al paisaje noctunro y buscarla.

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La Luna de Fresa se ve como una Luna llena normal. Foto: Freepik

Es importante destacar que "Luna de Fresa" es solo el apodo o nombre alternativo que recibe el satélite natural de la Tierra durante esta época del año y no significa que la cara de la Luna pueda verse ligeramente teñida de rojo ni de rosa.

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Consejos para ver la Luna de Fresa 2026

Algunos consejos prácticos para disfrutar al máximo de este espectáculo astronómico de verano son:

Buscar un lugar con cielos despejados , especialmente ya que en México es temporada de lluvias y las nubes pueden ocultar la Luna.

un lugar con , especialmente ya que en México es temporada de lluvias y las nubes pueden ocultar la Luna. Alejarse de la contaminación lumínica algunos minutos antes de observar la Luna, esto hará que su brillo se vea con mayor intensidad.

de la algunos minutos antes de observar la Luna, esto hará que su brillo se vea con mayor intensidad. Revisar el clima en tu localidad o ciudad y usar ropa apropiada .

en tu localidad o ciudad y . En caso de querer observar a detalle la cara de la Luna sí se recomienda el uso de binoculares o telescopios.

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