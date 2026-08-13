Chalco, Méx. — Durante casi dos horas un reducido grupo de vecinos de las colonias Santa Cruz Amalinalco y Emiliano Zapata bloquearon la carretera federal México-Cuautla, justo frente a la estación Amalinalco de la Línea del Trolebús Chalco-Santa Martha, en ambos sentidos, para exigir la construcción de dos retornos y un paso peatonal.

Los manifestantes cerraron la estación y el carril confinado del sistema eléctrico, por lo que impidieron la circulación de las unidades articuladas del transporte masivo hacia la Terminal Chalco y a Santa Martha.

El Servicio de Transportes Eléctricos de la Ciudad de México (STE) implementó servicio provisional de las estaciones de Santa Marta a José María Martínez.

Los inconformes expusieron que esas obras ya habían sido acordados con las autoridades, pero hasta ahora no han cumplido sus demandas. El paso peatonal que solicitan permitirá el cruce de carriolas, bicicletas y sillas de ruedas sobre la carretera federal México-Cuautla, debido a las dificultades y riesgos que enfrentan los peatones en la zona.

Aunque hay un puente de la misma estación que les permite el paso de ambos sentidos de la carretera, pero no es utilizado por los adultos mayores o personas con sillas de ruedas porque es muy problemático hacerlo para ellas.

Algunos de los vecinos aclararon que es mejor que se instalen semáforos en ese punto porque los habitantes de las colonias Emiliano Zapata y Santa Cruz Amalinalco, principalmente, tienen que “torear” a los vehículos para poder pasar ese tramo y ya se han presentado atropellamientos.

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Al sitio se presentaron funcionarios del Sistema de Transporte Masivo y Teleférico del Estado de México (Sitramytem) para ofrecerles una mesa de diálogo a los manifestantes que fue aceptada.

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