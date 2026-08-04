Ante la postura del Partido Acción Nacional (PAN) por el delito de despojo en la CDMX, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, pidió no politizar el tema, y anunció que este miércoles dará a conocer de qué manera su administración reforzará las medidas para su combate.

“No se debe de politizar el tema de despojo. Nosotros, fue lo primero que hicimos. Si ustedes recuerdan, promovimos reformas para convertir en delito grave, el despojo, con agravantes que llegan hasta 23 años de cárcel, en delitos de despojo, con ciertos agravantes”, dijo.

En conferencia de prensa desde el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, Brugada Molina señaló que los líderes del llamado “Cartel Inmobiliario” son de dicho partido político y recordó que algunos personajes incluso están en la cárcel “porque fue comprobada justamente esta situación, de cómo se operó para obtener recursos o inmuebles de manera fraudulenta”.

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Adelantó que este miércoles dará a conocer las acciones que emprenderá su gobierno para fortalecer el combate al despojo en la CDMX; desde 10 medidas “concretas” para que la población pueda prevenirse ante este delito, hasta protocolos únicos con operaciones de reacción inmediata, ante las denuncias que se reciban por éstos casos.

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