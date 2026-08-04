Un juez de control vinculó a proceso a Virginia "N" y Diana "N" por el delito de despojo, por hechos ocurridos en la colonia Del Valle, alcaldía Benito Juárez.

Durante la continuación de audiencia realizada la mañana de este martes, el juzgador dictó dos meses para el cierre de las investigaciones.

Asimismo, las dos mujeres continuarán bajo la medida de prisión preventiva, privadas de la libertad en el Centro Femenil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, en la alcaldía Iztapalapa.

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La audiencia tuvo una duración aproximada de tres horas, en la que la defensa de Virginia y Diana no ofreció propuesta de acuerdo reparatorio, aseguró

Luis Jiménez Benítez, abogado de la denunciante por el presunto despojo de la calle de Matías Romero, Daneira.

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Jiménez Benítez también informó a la salida de la audiencia que las imputadas aseguraron ser inocentes.

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"Textualmente dijeron que ellas no cometieron ningún delito".

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Las dos imputadas fueron detenidas el pasado miércoles 29 de julio en calles de la colonia Doctores, por policías de investigación de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ), quienes ejecutaron dos órdenes de aprehensión por el delito de despojo.

La FGJ informó que la investigación comenzó el pasado 21 de julio, cuando una mujer realizó la denuncia ante la dependencia luego de dar cuenta de que las hoy imputadas habrían entrado al inmueble de la calle Cerrada de Matías Romero número 18, colonia Del Valle, y lo ocuparon.

LL