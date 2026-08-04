La obra civil y electromecánica de las tres líneas de Cablebús que están en construcción en las zonas altas de la CDMX (4, 5 y 6) llevan un avance de cerca del 20%; y al cierre de este 2026, las autoridades estiman alcanzar un avance del 40%, dio a conocer la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Se trata de la línea 4 que conectará el Cetram Universidad, en la alcaldía Coyoacán, con el Pedregal de San Nicolás, en Tlalpan; la 5 que irá del CETRAM Mixcoac, en la alcaldía Álvaro Obregón, hasta La Magdalena Contreras; y la 6 que irá de la estación del Metro Tláhuac hasta Milpa Alta.

“Hoy las tres nuevas líneas de Cablebús ya no son un proyecto en el papel, son obras en marcha. Entre la obra civil y la obra electromecánica, hemos alcanzado un avance de cerca del 20% y al cierre del año estimamos llegar al 40%”, dijo.

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Al presentar los avances en la construcción, la mandataria capitalina destacó que entre las tres líneas se invertirán más de 17 mil millones de pesos, que serán para construir casi 40 kilómetros nuevos de Cablebús en beneficio de más de 200 mil personas todos los días.

“No hablamos de estudios, no hablamos de proyectos ejecutivos, sino de tres frentes de trabajo simultáneos”, precisó, al recordar que las tres líneas del Cablebús se están realizando al mismo tiempo.

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Por otro lado, Brugada Molina destacó el impacto ambiental de estas obras, pues afirmó que la construcción de las tres líneas equivale a plantar 668 mil árboles en la CDMX.

LL