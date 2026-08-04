Por considerar que los tríos y las rondallas tienen una presencia relevante en la vida cultural y artística de la Ciudad de México, la diputada local de Morena, Elizabeth Mateos, propuso que sean reconocidos como patrimonio inmaterial de esta metrópoli.

La legisladora presentó un Punto de Acuerdo dirigido a la Secretaría de Cultura capitalina para que, a través de la Comisión Interinstitucional del Patrimonio Cultural, Natural y Biocultural, realice una evaluación para que estos ensambles musicales formen parte de dicho patrimonio.

Detalló que la presencia de los tríos y las rondallas no se limita únicamente al ámbito artístico, sino que cumple una función social relevante al favorecer la apropiación del espacio público, fortalecer los lazos comunitarios y promover el acceso a la cultura de manera incluyente.

Lee también Activan Alerta Amber por desaparición de adolescente Melanie Estrella Enríquez Escamilla en Ecatepec

“La evaluación para el reconocimiento de los tríos y rondallas como patrimonio cultural inmaterial de la Ciudad de México se inscribe en una visión de protección, promoción y valoración de aquellas expresiones que han acompañado de manera constante la historia cultural de la ciudad y que continúan teniendo una presencia activa y significativa en la vida social y comunitaria de sus habitantes”, puntualizó.

Recordó que la capital del país históricamente ha sido uno de los principales centros de producción, difusión y preservación de expresiones musicales populares en México. Además, su carácter plural y multicultural ha permitido que las manifestaciones artísticas se desarrollen y consoliden como parte del patrimonio vivo de la ciudad, en particular las transmitidas de forma oral, colectiva y comunitaria, como es el caso de los tríos y las rondallas.

[Publicidad]

Señaló que desde mediados del siglo XX esta urbe se convirtió en punto de encuentro de músicos provenientes de diversas regiones de México, al poder profesionalizar su actividad artística, compartir repertorios y fortalecer géneros musicales tradicionales.

“Los tríos y rondallas adquirieron una presencia relevante en la vida cultural urbana, vinculándose de manera estrecha con serenatas, festividades barriales, celebraciones familiares, espacios públicos, centros culturales y recintos emblemáticos de la ciudad”, sostuvo.

Lee también Cambian las chapas y los medidores, acusan víctimas de despojo

[Publicidad]

La morenista subrayó que, a lo largo de las décadas, la Ciudad de México ha albergado y visto surgir a numerosas agrupaciones de tríos que alcanzaron reconocimiento nacional e internacional, muchas de ellas con una relación directa con la capital como lugar de residencia, formación artística o difusión de su obra.

Asimismo, destacó que entre las expresiones más representativas se encuentran los tríos dedicados al bolero y a la canción romántica, género que tuvo en la ciudad uno de sus principales escenarios de consolidación.

“Agrupaciones como Los Panchos, Los Tres Ases, Los Tecolines y Los Dandys, entre otras, mantuvieron una estrecha vinculación con la Ciudad de México, donde desarrollaron parte importante de su trayectoria artística y contribuyeron a posicionar a la capital como un referente musical a nivel internacional”, añadió.

[Publicidad]

mahc/LL