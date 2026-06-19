Una serie de percances vehiculares registrados durante este viernes en distintos puntos de la Ciudad de México dejó como saldo preliminar al menos cuatro motociclistas sin vida, afectaciones a la circulación, daños materiales y un vehículo abandonado tras un choque.

Uno de los hechos ocurrió en el cruce de avenida Río Mixcoac y Amores, en la alcaldía Benito Juárez, donde un automóvil quedó abandonado luego de verse involucrado en un accidente vial. Autoridades acudieron al sitio para realizar las diligencias correspondientes.

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En otro punto, sobre Circuito Interior, a la altura de La Raza y cerca del cruce con México-Tacuba, se reportó la caída de paletas antideslumbrantes, lo que generó afectaciones a la vialidad mientras se realizaban trabajos para retirar los objetos.

En la zona de Marina Nacional y Lago Pátzcuaro, un motociclista perdió la vida tras un accidente. Personal de servicios periciales acudió al lugar para llevar a cabo el levantamiento de indicios y las investigaciones correspondientes.

Foto: Especial

Otro hecho fatal ocurrió en Canal de Río Churubusco y Bibliotecarios, casi en el cruce con Eje 5 Sur, donde también se reportó la muerte de un motociclista, por lo que se movilizaron cuerpos de emergencia y autoridades.

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Además, en Periférico y avenida Acueducto, en la alcaldía Gustavo A. Madero, otro motociclista falleció luego de un percance vial. La zona fue acordonada mientras peritos realizaron las labores correspondientes.

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La jornada de accidentes también cobró la vida de otro conductor de motocicleta en Viaducto Tlalpan, en la alcaldía Tlalpan, sumándose a los incidentes registrados durante el día.

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Autoridades capitalinas realizaron los trabajos de atención y levantamiento de indicios en cada uno de los puntos, mientras recomendaron a los automovilistas y motociclistas extremar precauciones al circular por las vialidades de la capital.

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