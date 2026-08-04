Nueva York.- La cadena estadounidense de comida rápida McDonald’s obtuvo un beneficio neto de 4 mil 345 millones de dólares (mdd) en el primer semestre de 2026, un 5% más que en el mismo periodo del año anterior, anunció la compañía.

La cadena registró ingresos de 13 mil 616 millones de dólares en el primer semestre, un 6 % más interanual, mientras que el beneficio operativo creció un 7%, hasta 6 mil 292 millones de dólares.

En el segundo trimestre, el grupo ganó 2 mil 362 millones de dólares, un 5% más que un año antes, con unos ingresos de 7 mil 099 millones, un incremento del 4%.

Lee también Trump pide McDonald's desde la Casa Blanca; le da 100 dólares de propina a la repartidora

Las ventas comparables globales aumentaron un 1.3% entre abril y junio. En Estados Unidos avanzaron un 0.8%, impulsadas por un mayor gasto medio por cliente y una mejora en la combinación de productos, según la nota, aunque el número de visitantes a sus establecimientos descendió respecto al año anterior.

Los mercados internacionales operados directamente por la compañía registraron un crecimiento de las ventas comparables del 1.5%, con Alemania, Australia y el Reino Unido entre los principales impulsores.

[Publicidad]

En los mercados internacionales con licencia, donde se incluyen buena parte de los países de Latinoamérica, las ventas comparables crecieron un 1.9%, impulsadas por Japón, aunque China siguió registrando ventas comparables negativas, agrega la nota.

Lee también McDonald’s en México: cuatro décadas de historias, empleo e innovación

El consejero delegado, Chris Kempczinski, afirmó en el comunicado que la estrategia de McDonald's "está funcionando en todo el mundo", pero admitió que la empresa quiere acelerar su crecimiento en EU, donde "hay margen para elevar el listón".

[Publicidad]

Coincidiendo con la publicación de los resultados, McDonald's anunció el nombramiento de Skye Anderson como nueva presidenta de su división estadounidense, en sustitución de Joe Erlinger.

Las acciones del gigante de la comida rápida subían un 1.3% tras la apertura de Wall Street.

Únete a nuestro canal ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp!, desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más.

mcc