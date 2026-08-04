La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el país requieren hoy más que nunca de un Instituto de Investigaciones Jurídicas (IIJ) fuerte, abierto a los nuevos problemas que enfrenta el derecho, vinculado con la sociedad y capaz de dialogar con todos los sectores, afirmó el rector Leonardo Lomelí Vanegas.

Durante la presentación del cuarto informe de actividades 2022-2026 de la directora del IIJ, Mónica González Contró, el rector señaló que la Universidad atraviesa una coyuntura que demanda preservar y fortalecer principios como la legalidad, la transparencia, la equidad, la integridad académica y la confianza pública.

Lomelí destacó que durante más de ocho décadas el Instituto ha contribuido al estudio del derecho, las instituciones, la justicia, los derechos humanos, la democracia y el Estado constitucional, además de impulsar la investigación, la producción editorial, la docencia y la vinculación con la sociedad.

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“El informe muestra una gestión que ha dado continuidad a una tradición académica de gran prestigio y ha respondido puntualmente a los desafíos contemporáneos de nuestro país”, afirmó el rector en el auditorio Héctor Fix-Zamudio del IIJ.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM (04/07/2026). Foto: Especial

Mónica González destaca avances durante su administración

Al presentar los avances de su administración, González Contró informó que el Instituto incrementó el impacto de sus investigaciones, logró el mayor número de personas graduadas de doctorado y alcanzó cifras históricas de participación estudiantil en actividades como Puertas Abiertas y el Verano de la Investigación.

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Entre los proyectos desarrollados durante el periodo destacó la Clínica Jurídica de Pueblos Indígenas, el Laboratorio Nacional Diversidades, la Cuarta Encuesta de Cultura Constitucional y el Informe sobre el Impacto de la Violencia en Niñas, Niños y Adolescentes.

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La directora detalló que la planta académica está integrada por 157 personas: 100 investigadoras, 55 técnicas académicas y dos profesores. Precisó que la participación de mujeres en la planta de investigación pasó de 39 a 44 por ciento y que 95 integrantes pertenecen al Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, cinco de ellos con nivel de emeritazgo.

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Asimismo, informó que se crearon cuatro nuevas líneas de investigación institucional sobre derecho económico circular; derecho constitucional iberoamericano comparado; estudios del trabajo, derechos laborales y justicia; y derechos humanos y sistema universal, con lo que el Instituto suma 19 líneas.

Leonardo Lomelí Vanegas, rector de la UNAM (04/07/2026). Foto: Especial

El coordinador de Humanidades, Miguel Armando López Leyva, recordó que en 2025 el IIJ cumplió 85 años y destacó su papel como espacio de investigación multidisciplinaria, formación de juristas y generación de conocimiento con impacto en la vida pública nacional.

Rectoría UNAM. Foto: Archivo/ EL UNIVERSAL

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