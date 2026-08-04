La ministra Yasmín Esquivel Mossa destacó la profesionalización que han ganado los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en el Poder Judicial de la Federación (PJF), convirtiendo a la justicia alternativa en una vía idónea para abordar la resolución de controversias, descargando de trabajo a los tribunales y brindando a las personas una opción que privilegia la solución pacífica.

En ese sentido, Yasmín Esquivel sostuvo que, a la par de fomentar el diálogo y el respeto por el otro, los Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias ofrecen agilidad y eficacia para que las partes, con ayuda de terceros imparciales, resuelvan expedita, equitativa y flexiblemente los conflictos.

En el inicio de la prestación de servicios de los mecanismos, la ministra refirió que la justicia alternativa ofrece una vía idónea para abordar la resolución de controversias, descargando de trabajo a los tribunales y brindando a las personas frente a un eventual conflicto, una opción que privilegia la solución pacífica y más ágil de entendimiento.

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En compañía del ministro presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz; de la ministra Loretta Ortiz Ahlf; y del presidente del Tribunal Electoral del PJF, Gilberto de Guzmán Bátiz García, Esquivel Mossa reconoció el liderazgo del PJF en el sistema de impartición de justicia en el país: “la excelencia y profesionalismo que como principios nos caracterizan deberán contribuir a impulsar los MASC en la justicia local, en la que ya tienen algún arraigo” puntualizó.

De igual forma, la ministra Esquivel felicitó al Órgano de Administración Judicial -encabezado por Néstor Várgas Solano- y a la presidenta del Centro Público de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias, Hilvia Angélica Díaz Garay, por ampliar los horizontes del acceso a la justicia en México, y por abrir una nueva cultura para la solución de conflictos en la que las partes construyen la solución.

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