Xin Xin, la última panda gigante de América Latina, está lista para celebrar su cumpleaños número 36, con un festejo que tendrá lugar el próximo 4 de julio en el Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Chapultepec, hogar de este ejemplar.

Aunque originalmente la celebración estaba programada para el 27 de junio, la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) anunció el cambio de fecha para el sábado 4 de julio.

“Agradecemos su comprensión y los invitamos a celebrar juntos este día tan especial. ¡Los esperamos!”, indicó la dependencia en la invitación.

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Esta celebración estará abierta al público para que niñas, niños y adultos acudan a Chapultepec, donde habrá actividades recreativas y educativas para que la población se sume al festejo.

Uno de los motivos por los que causa tanta alegría la panda Xin Xin, además de haber nacido en México, es porque ha superado la expectativa de vida de su especie, que en estado silvestre es de 20 a 25 años y de hasta 30 años bajo cuidado profesional. Hija de Tohuí y Chia Chia, nació en Chapultepec el 1 de julio de 1990.

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Además de asistir al cumpleaños de Xin, Xin, los capitalinos pueden participar en la exposición de cartas ilustradas “Xin Xin me inspira” con la que se busca reconocer a la panda más querida de la CDMX “como un símbolo de esperanza, conservación y amor por la vida silvestre”.

Habrá dos categorías de este concurso. Infantil, para menores de 18 años; y adultos, para mayores de 18 años. La recepción de trabajos estará abierta hasta el 21 de junio.

‼️Atención amigos de Xin Xin ‼️



🐼Su fiesta de cumpleaños se celebrará el 4 de julio en el Centro de Conservación de Vida Silvestre Chapultepec 🐼



Te esperamos para celebrar juntos #XinXin #Panda #fyp pic.twitter.com/0ANcB5oCND — Centros de Conservación de Vida Silvestre CDMX (@ZoologicosCDMX) June 18, 2026

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